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Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4

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Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 - фото 1
Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 - фото 2
Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 - фото 3
Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 - фото 4
Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 - фото 1
  • Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 - фото 2
  • Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 - фото 3
  • Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 - фото 4
  • Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746948
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Плашка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х2
Вес, г.
180

Описание товара Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4

Плашка Сибртех 77134 предназначена для нарезания дюймовой резьбы диаметром G3/4 на трубах. Позволяет проводить слесарные и монтажные работы в мастерской, гараже, дома. Благодаря цельному корпусу плашка полностью захватывает деталь и нарезает высококачественную резьбу.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — плашка изготовлена из инструментальной стали 9XC, твердость режущих кромок составляет 60 HRC в соответствии с ГОСТом.
  • Высокая скорость работы — глубокие зоны обеспечивают эффективный отвод стружки.
  • Удобный поиск нужного инструмента — на плашке предусмотрена крупная маркировка с обозначением размера.
  • Соответствие европейским стандартам качества — нарезанная резьба имеет высокий класс точности 6Н.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Плашка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плашка Сибртех 77134 предназначена для нарезания дюймовой резьбы диаметром G3/4 на трубах. Позволяет проводить слесарные и монтажные работы в мастерской, гараже, дома. Благодаря цельному корпусу плашка полностью захватывает деталь и нарезает высококачественную резьбу.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — плашка изготовлена из инструментальной стали 9XC, твердость режущих кромок составляет 60 HRC в соответствии с ГОСТом.
  • Высокая скорость работы — глубокие зоны обеспечивают эффективный отвод стружки.
  • Удобный поиск нужного инструмента — на плашке предусмотрена крупная маркировка с обозначением размера.
  • Соответствие европейским стандартам качества — нарезанная резьба имеет высокий класс точности 6Н.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плашка СИБРТЕХ 77134, G3/4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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