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Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199)

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Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 1
Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 2
Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 3
Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 4
Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 5
Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
  • Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 1
  • Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 2
  • Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 3
  • Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 4
  • Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 5
  • Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199)
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1шт; Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт; Накидной ключ 10мм - 1шт; Упаковка;
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х12х3
Вес, г.
720

Описание товара Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199)

Заклепочник Зубр М-180 стальной корпус 31199_z01 предназначен для быстрого скрепления листового материала. Работает с вытяжными заклепками из стали и алюминия. Данная модель изготовлена из высокопрочной стали и имеет долгий срок службы. Эргономичные рукоятки обеспечивают удобных захват и снижают нагрузку на руку во время интенсивных работ.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1шт; Съемные насадки 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм - 4шт; Накидной ключ 10мм - 1шт; Упаковка;
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Заклепочник Зубр М-180 стальной корпус 31199_z01 предназначен для быстрого скрепления листового материала. Работает с вытяжными заклепками из стали и алюминия. Данная модель изготовлена из высокопрочной стали и имеет долгий срок службы. Эргономичные рукоятки обеспечивают удобных захват и снижают нагрузку на руку во время интенсивных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник переставной ЗУБР M-180, 90 - 180°, 2.4 - 4.8 мм, 270 мм, (31199) - по цене 670 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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