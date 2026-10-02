Струбцина F-образная, 600 х 120 х 670мм Sparta
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Материал рукояти
дерево
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 648881
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
дерево
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х17х3
Вес, кг.
1.21
Описание товара Струбцина F-образная, 600 х 120 х 670мм Sparta
F-образная струбцина Sparta 204425, 600 х 120 х 670мм, используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежной фиксации.
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
дерево
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Страна производитель
Китай
F-образная струбцина Sparta 204425, 600 х 120 х 670мм, используется в столярном и слесарном деле и позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет прикладывать значительное усилие для надежной фиксации.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, 600 х 120 х 670мм Sparta - купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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