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Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502)

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Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 1
Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 2
Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 3
Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 4
Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 5
Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
  • Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 1
  • Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 2
  • Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 3
  • Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 4
  • Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 5
  • Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649285
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502)
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
275
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х3
Вес, г.
210

Описание товара Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502)

Плоский напильник Matrix 16502 с карбидным напылением, с полотном длиной 200 мм, эффективен для обработки высокотвердых материалов. Оптимален для работы с металлами и керамической плиткой. Плоской рабочей поверхностью удобно зачищать и выравнивать прямые края и прямоугольные вырезы. Напильник пригодится во время проведения слесарных и отделочных работ.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к нагрузкам — полотно изготовлено из среднеуглеродистой стали 45.
  • Высокие абразивные свойства — на рабочую часть нанесено карбидное напыление.
  • Комфортная работа — пластиковая рукоятка с мягким покрытием не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания инструмента.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
275
Страна производитель
Китай
Описание

Плоский напильник Matrix 16502 с карбидным напылением, с полотном длиной 200 мм, эффективен для обработки высокотвердых материалов. Оптимален для работы с металлами и керамической плиткой. Плоской рабочей поверхностью удобно зачищать и выравнивать прямые края и прямоугольные вырезы. Напильник пригодится во время проведения слесарных и отделочных работ.

Преимущества

  • Прочность и устойчивость к нагрузкам — полотно изготовлено из среднеуглеродистой стали 45.
  • Высокие абразивные свойства — на рабочую часть нанесено карбидное напыление.
  • Комфортная работа — пластиковая рукоятка с мягким покрытием не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 200 мм, плоский, с карбидным напылением Matrix (16502) - стоимость товара 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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