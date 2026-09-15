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ЗУБР 150/24 мм, разводной ключ (27255-15) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ЗУБР 150/24 мм, разводной ключ (27255-15)

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ЗУБР 150/24 мм, разводной ключ (27255-15)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674734
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ЗУБР 150/24 мм, разводной ключ (27255-15)
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х2
Вес, г.
150

Описание товара ЗУБР 150/24 мм, разводной ключ (27255-15)

Разводной ключ ЗУБР ЭКСПЕРТ 27255-15 - профессиональный инструмент с зевом до 24 мм, применяемый для захвата изделий, имеющих шестигранный профиль. Корпус инструмента кованый, выполнен из легированной стали 40Х и обладает высокой прочностью.



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Отзывы о товаре ЗУБР 150/24 мм, разводной ключ (27255-15)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Описание
Разводной ключ ЗУБР ЭКСПЕРТ 27255-15 - профессиональный инструмент с зевом до 24 мм, применяемый для захвата изделий, имеющих шестигранный профиль. Корпус инструмента кованый, выполнен из легированной стали 40Х и обладает высокой прочностью.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР 150/24 мм, разводной ключ (27255-15) - стоимость товара 720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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