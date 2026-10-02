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Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MP/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MP/A1A)

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Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MP/A1A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MP/A1A) - фото 1
  • Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MP/A1A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648687
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IGMP Snooping, Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX, dhcp-сервер, ieee 802, ieee 802.1s (, igmp (multicast)
Порты
32
Габаритные размеры, мм
440x44x208
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х9
Вес, кг.
4.61

Описание товара Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MP/A1A)

Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-28MP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link (DSS-200G-28MP/A1A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IGMP Snooping, Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX, dhcp-сервер, ieee 802, ieee 802.1s (, igmp (multicast)
Порты
32
Габаритные размеры, мм
440x44x208
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый L2 коммутатор DSS-200G-28MP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на медных портах и разъеме питания обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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