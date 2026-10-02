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Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A)

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Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A) - фото 1
Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A) - фото 2
Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A) - фото 3
Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A) - фото 1
  • Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A) - фото 2
  • Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A) - фото 3
  • Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648679
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoEIEEE 802.3x
Порты
21
Габаритные размеры, мм
440x207x44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х8
Вес, кг.
3.57

Описание товара Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A)

ORIGO OS3120P/250W/A1A Коммутатор OS3120P/250W рекомендован для применения на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, в розничной торговле, бюджетных организациях и образовательных учреждениях, которым требуется управляемое гигабитное решение для подключения рабочих мест и организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования.

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A)




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoEIEEE 802.3x
Порты
21
Габаритные размеры, мм
440x207x44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
ORIGO OS3120P/250W/A1A Коммутатор OS3120P/250W рекомендован для применения на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, в розничной торговле, бюджетных организациях и образовательных учреждениях, которым требуется управляемое гигабитное решение для подключения рабочих мест и организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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