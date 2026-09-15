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Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка

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Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка - фото 1
Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка - фото 2
Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Silmarils
Альбом (сингл)
Original Karma
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка - фото 1
  • Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка - фото 2
  • Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647475
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка
2 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296739224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Silmarils
Альбом (сингл)
Original Karma
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tant Que Parle LEconomie, En Attendant, Karma, Lhomme Providentiel, Le Cours De LHistoire (DJ Lethal Mix), Disco, Dont Call Me Run Fast, Run Away Shooting, I Try, Tout Reste A Faire, Who Cares
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание на красном 180-граммовом виниле альбома Original Karma 1997 года, французской рок-группы Silmarils. Альбом будет выпущен на виниле впервые, с новым ремастерингом 2021 года.

Отзывы о товаре Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296739224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Silmarils
Альбом (сингл)
Original Karma
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tant Que Parle LEconomie, En Attendant, Karma, Lhomme Providentiel, Le Cours De LHistoire (DJ Lethal Mix), Disco, Dont Call Me Run Fast, Run Away Shooting, I Try, Tout Reste A Faire, Who Cares
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное переиздание на красном 180-граммовом виниле альбома Original Karma 1997 года, французской рок-группы Silmarils. Альбом будет выпущен на виниле впервые, с новым ремастерингом 2021 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Silmarils - Original Karma (coloured) (0190296739224) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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