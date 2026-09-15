Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Neil Young - Barn (0093624876649) виниловая пластинка
Альбом знаменитого канадского музыканта Нила Янга и его коллектива Crazy Horse.. Новый альбом Нила Янга и Crazy Horse BARN выйдет 10 декабря 2021 года на Reprise Records, который является их домом с самого начала карьеры. Дебютный альбом группы EVERYBODY KNOWS THIS IS NOWHERE вышел в мае 1969 года. Сегодня в Crazy Horse входят Ральф Молина на барабанах, Билли Талбот на басу и мультиинструменталист Нильс Лофгрен. Лофгрен, один из основателей The Horse, играл на альбомах Tonight’s The Night, After The Gold Rush и Trans. 10 новых песен, в которых запечатлен грубый, своеобразный рок-н-ролльный дух и красота лирики, олицетворяющие классическую коллаборацию NYCH. Записанный этим летом в полнолуние в отреставрированном амбаре XIX века высоко в Скалистых горах, Horse были как дома, и потрясающие песни о любви, отражающие баллады и мощные рок-треки ожили. Альбом, спродюсированный The Volume Dealer - Нилом Янгом и Нико Боласом, выйдет на виниле и компакт-диске. Кроме этого будет выпущено специальное лимитированное издание на виниле с фото-карточками и делюксовое издание, в которое войдут LP, CD и фильм на Blu-ray. Фильм с тем же названием - BARN - захватывает эту легендарную группу в ее стихии - в дикой природе, с их легким юмором, их братством, их человечностью и, конечно же, живой музыкой, записанной в их уникальной спонтанной манере. Blu-ray фильм режиссера Дэрил Ханны будет позже доступен и как отдельный релиз.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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