Marillion - Fugazi (Box) (0190295016463) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
FUGAZI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 647373
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295016463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
FUGAZI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Assassing, Punch And Judy, Jigsaw, Emerald Lies, She Chameleon, Incubus, Fugazi, Assassing, Punch And Judy, Jigsaw, Script For A Jester's Tear, Chelsea Monday, Emerald Lies, Cinderella Search, Incubus, Charting The Single, He Knows, You Know, Fugazi, Forgotten Sons, Garden Party, Market Square Heroes
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marillion - Fugazi (Box) (0190295016463) виниловая пластинка
В марте 1984 года Marillion выпустили свой второй студийный альбом Fugazi, который получил золотой сертификат и занял 5-е место в альбомных чартах Великобритании. Классический альбом породил два сингла Assassing и Punch & Judy, которые достигли 22-го и 29-го места в британских чартах синглов соответственно. Fugazi будет выпущен в двух версиях: бокс-сет на 4LP и бокс-сет в форме книги на 3CD / Blu-ray будут выпущены 10 сентября. Fugazi был первым альбомом Marillion, в котором Ян Мосли играл на ударных и перкуссии, заменив Мика Пойнтера после очень успешного Script For A Jester’s Tear. В состав также входили Фиш, Стив Ротери, Пит Тревавас и Марк Келли.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295016463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
FUGAZI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Assassing, Punch And Judy, Jigsaw, Emerald Lies, She Chameleon, Incubus, Fugazi, Assassing, Punch And Judy, Jigsaw, Script For A Jester's Tear, Chelsea Monday, Emerald Lies, Cinderella Search, Incubus, Charting The Single, He Knows, You Know, Fugazi, Forgotten Sons, Garden Party, Market Square Heroes
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
В марте 1984 года Marillion выпустили свой второй студийный альбом Fugazi, который получил золотой сертификат и занял 5-е место в альбомных чартах Великобритании. Классический альбом породил два сингла Assassing и Punch & Judy, которые достигли 22-го и 29-го места в британских чартах синглов соответственно. Fugazi будет выпущен в двух версиях: бокс-сет на 4LP и бокс-сет в форме книги на 3CD / Blu-ray будут выпущены 10 сентября. Fugazi был первым альбомом Marillion, в котором Ян Мосли играл на ударных и перкуссии, заменив Мика Пойнтера после очень успешного Script For A Jester’s Tear. В состав также входили Фиш, Стив Ротери, Пит Тревавас и Марк Келли.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Marillion - Fugazi (Box) (0190295016463) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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