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Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка

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Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 1
Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 2
Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 3
Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 4
Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 5
Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
SCREAMADELICA
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 1
  • Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 2
  • Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 3
  • Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 4
  • Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 5
  • Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 460 руб. 
Начислим 375 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647212
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка
11 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399045411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
SCREAMADELICA
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Loaded EP, Loaded, Im Losing More Than Ill Ever Have, Ramblin Rose (Live In NYC), Loaded (Terry Farley Re-Mix), Im Losing More Than Ill Ever Have, Ramblin Rose (Live In NYC), Come Together (Terry Farley Extended Mix), Come Together (Andrew Weatherall Extended Mix), Come Together (The Hypnotonebrainmachine Mix), Come Together (BBG Mix), Higher Than The Sun (Higher Than The Sun 12 Mix), Higher Than The Sun (American Spring Mix), Higher Than The Sun (A Dub Symphony In Two Parts), Higher Than The Su
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х10
Вес, г.
300

Описание товара Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка

SONY MUSIC ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ КЛАССИЧЕСКОГО АЛЬБОМА PRIMAL SCREAM «SCREAMADELICA» ТРЕМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РЕЛИЗАМИ!.. Первоначально выпущенный в 1991 году, «Screamadelica» Primal Scream - один из тех редких альбомов, которые, несомненно, являются определяющей эпоху классикой на все времена. Его гедонистическое столкновение клубной культуры и рок-корней сделало Primal Scream одной из самых любимых критиками групп последних десятилетий и впервые вывело их в десятку лучших, а позже став первым альбомом, получившим премию Mercury Prize. Его синглы, в том числе Movin’ On Up, Loaded и Come Together, по сей день остаются фаворитами танцполов и радиостанций. В этом году Primal Scream отмечают 30-летие альбома тремя специальными релизами:. - Бокс-сет 12 синглов Screamadelica (выходит 17 сентября) включает девять копий синглов из оригинальной кампании, все напечатанные на 180-граммовом виниле. Он дополняется десятой пластинкой, которая состоит из ранее не выпущенного ремикса (и сопутствующей инструментальной версии) на «Shine Like Stars» любимого продюсера альбома Эндрю Уэзеролла. В наборе также есть три принта обложки альбома художника Пола Каннелла и код для загрузки. - Двойной виниловый Picture диск Screamadelica (релиз 17 сентября) включает культовую обложку альбома, напечатанную на виниле. Это первый в истории официальный Picture Vinyl Screamadelica. - Ранее не издававшийся сборник «Demodelica» (выйдет 15 октября) дает новое представление о создании альбома со множеством ранних демо и рабочих миксов. Он будет выпущен на двойном виниле и CD. Комплекты будут дополнены новыми примечаниями Джона Сэвиджа. Автор и журналист известен тем, что задокументировал британскую музыкальную культуру в таких книгах, как «England’s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock» и «The Hacienda Must Be Built». Бобби Гиллеспи размышлял о «Screamadelica» во время интервью VICE. Он прокомментировал:. «Это потрясающе - сделать альбом, который, войдя в музыкальный магазин, вы увидите на стене вместе с такими альбомами, как «Ziggy Stardust», «Transformer» и «Never Mind the Bollocks». Помимо «Astral Weeks» Ван Моррисона, вы видите первый альбом Velvets и «Screamadelica». И еще, вероятно, вы увидите «Led Zeppelin IV». Знаете чтоx Когда мы начинали как группа, это было выше наших самых смелых мечтаний. Это чистая запись. Она очень искреннеяя и мы очень гордимся тем, что сделали это. Это также великий документ того времени - именно таким оно было. Мы были там в клубах, наслаждались экстазом и жили рок-н-ролльной жизнью».



Теги товара: Indie, Limited Edition

Отзывы о товаре Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
10 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399045411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
SCREAMADELICA
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Loaded EP, Loaded, Im Losing More Than Ill Ever Have, Ramblin Rose (Live In NYC), Loaded (Terry Farley Re-Mix), Im Losing More Than Ill Ever Have, Ramblin Rose (Live In NYC), Come Together (Terry Farley Extended Mix), Come Together (Andrew Weatherall Extended Mix), Come Together (The Hypnotonebrainmachine Mix), Come Together (BBG Mix), Higher Than The Sun (Higher Than The Sun 12 Mix), Higher Than The Sun (American Spring Mix), Higher Than The Sun (A Dub Symphony In Two Parts), Higher Than The Su
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
SONY MUSIC ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ КЛАССИЧЕСКОГО АЛЬБОМА PRIMAL SCREAM «SCREAMADELICA» ТРЕМЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РЕЛИЗАМИ!.. Первоначально выпущенный в 1991 году, «Screamadelica» Primal Scream - один из тех редких альбомов, которые, несомненно, являются определяющей эпоху классикой на все времена. Его гедонистическое столкновение клубной культуры и рок-корней сделало Primal Scream одной из самых любимых критиками групп последних десятилетий и впервые вывело их в десятку лучших, а позже став первым альбомом, получившим премию Mercury Prize. Его синглы, в том числе Movin’ On Up, Loaded и Come Together, по сей день остаются фаворитами танцполов и радиостанций. В этом году Primal Scream отмечают 30-летие альбома тремя специальными релизами:. - Бокс-сет 12 синглов Screamadelica (выходит 17 сентября) включает девять копий синглов из оригинальной кампании, все напечатанные на 180-граммовом виниле. Он дополняется десятой пластинкой, которая состоит из ранее не выпущенного ремикса (и сопутствующей инструментальной версии) на «Shine Like Stars» любимого продюсера альбома Эндрю Уэзеролла. В наборе также есть три принта обложки альбома художника Пола Каннелла и код для загрузки. - Двойной виниловый Picture диск Screamadelica (релиз 17 сентября) включает культовую обложку альбома, напечатанную на виниле. Это первый в истории официальный Picture Vinyl Screamadelica. - Ранее не издававшийся сборник «Demodelica» (выйдет 15 октября) дает новое представление о создании альбома со множеством ранних демо и рабочих миксов. Он будет выпущен на двойном виниле и CD. Комплекты будут дополнены новыми примечаниями Джона Сэвиджа. Автор и журналист известен тем, что задокументировал британскую музыкальную культуру в таких книгах, как «England’s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock» и «The Hacienda Must Be Built». Бобби Гиллеспи размышлял о «Screamadelica» во время интервью VICE. Он прокомментировал:. «Это потрясающе - сделать альбом, который, войдя в музыкальный магазин, вы увидите на стене вместе с такими альбомами, как «Ziggy Stardust», «Transformer» и «Never Mind the Bollocks». Помимо «Astral Weeks» Ван Моррисона, вы видите первый альбом Velvets и «Screamadelica». И еще, вероятно, вы увидите «Led Zeppelin IV». Знаете чтоx Когда мы начинали как группа, это было выше наших самых смелых мечтаний. Это чистая запись. Она очень искреннеяя и мы очень гордимся тем, что сделали это. Это также великий документ того времени - именно таким оно было. Мы были там в клубах, наслаждались экстазом и жили рок-н-ролльной жизнью».


Теги товара: Indie, Limited Edition
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Primal Scream - Screamadelica (V12) (Box) (0194399045411) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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