Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pearl Jam - Vs. (0196588300516) виниловая пластинка
Vs. - второй студийный альбом американской рок-группы Pearl Jam, выпущенный 12 октября 1993 года на лейбле Epic Records. После продолжительных гастролей в поддержку дебютного альбома 1991 года Ten, в начале 1993 года Pearl Jam отправились в студию, где им предстояло развить коммерческий успех своего дебюта. Вышедший в результате альбом Vs. отличался более грубым и агрессивным звучанием по сравнению с предыдущими работами команды. Это была первая совместная работа группы с продюсером Бренданом ОБрайеном и первый альбом с барабанщиком Дэйвом Аббруццезе. Pearl Jam решили сократить рекламную кампанию Vs., в том числе отказались от выпуска клипов на синглы альбома. После выхода Vs. был продан тиражом 950 378 экземпляров за первые пять дней продаж, что стало рекордом, который продержался пять лет. Vs. занимал первое место в чарте Billboard 200 в течение пяти недель, что стало самым продолжительным периодом для альбома Pearl Jam. Альбом получил положительные отзывы критиков и был сертифицирован RIAA как 7-кратный платиновый в США.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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