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The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка

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The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка - фото 1
The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка - фото 2
The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dead Weather
Альбом (сингл)
Sea Of Cowards
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка - фото 1
  • The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка - фото 2
  • The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Legacy
Barcode
[0196588058219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dead Weather
Альбом (сингл)
Sea Of Cowards
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Blue Blood Blues, Hustle And Cuss, The Difference Between Us, Im Mad, Die By The Drop, Mile Markers, I Cant Hear You, Gasoline, No Horse, Looking At The Invisible Man, Jawbreaker, Old Mary, Untitled
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blue Blood Blues, Hustle And Cuss, The Difference Between Us, Im Mad, Die By The Drop, Mile Markers, I Cant Hear You, Gasoline, No Horse, Looking At The Invisible Man, Jawbreaker, Old Mary, Untitled

Отзывы о товаре The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Legacy
Barcode
[0196588058219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dead Weather
Альбом (сингл)
Sea Of Cowards
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Blue Blood Blues, Hustle And Cuss, The Difference Between Us, Im Mad, Die By The Drop, Mile Markers, I Cant Hear You, Gasoline, No Horse, Looking At The Invisible Man, Jawbreaker, Old Mary, Untitled
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Blue Blood Blues, Hustle And Cuss, The Difference Between Us, Im Mad, Die By The Drop, Mile Markers, I Cant Hear You, Gasoline, No Horse, Looking At The Invisible Man, Jawbreaker, Old Mary, Untitled
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Dead Weather - Sea Of Cowards (0196588058219) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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