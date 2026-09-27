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Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка

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Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 1
Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 2
Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 3
Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 4
Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 5
Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 6
Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nas
Альбом (сингл)
The Autobiography
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 1
  • Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 2
  • Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 3
  • Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 4
  • Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 5
  • Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 6
  • Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588103414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nas
Альбом (сингл)
The Autobiography
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fetus, Small World, Money Is My Bitch, Project Windows, Poppa Was A Playa, Dr. Knockboot (Do’s & Don’t), Day Dreamin’, Stay Schemin’, Sometimes I Wonder, Hardest Thing To Do Is Stay Alive, Drunk By Myself, I Wanna Play Rough, Blaze A 50, We Will Survive
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Fetus, Small World, Money Is My Bitch, Project Windows, Poppa Was A Playa, Dr. Knockboot (Do’s &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Don’t), Day Dreamin’, Stay Schemin’, Sometimes I Wonder, Hardest Thing To Do Is Stay Alive, Drunk By Myself, I Wanna Play Rough, Blaze A 50, We Will Survive



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588103414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nas
Альбом (сингл)
The Autobiography
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Fetus, Small World, Money Is My Bitch, Project Windows, Poppa Was A Playa, Dr. Knockboot (Do’s & Don’t), Day Dreamin’, Stay Schemin’, Sometimes I Wonder, Hardest Thing To Do Is Stay Alive, Drunk By Myself, I Wanna Play Rough, Blaze A 50, We Will Survive
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Fetus, Small World, Money Is My Bitch, Project Windows, Poppa Was A Playa, Dr. Knockboot (Do’s &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Don’t), Day Dreamin’, Stay Schemin’, Sometimes I Wonder, Hardest Thing To Do Is Stay Alive, Drunk By Myself, I Wanna Play Rough, Blaze A 50, We Will Survive


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nas - I Am... The Autobiography (0196588103414) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5720 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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