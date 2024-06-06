Описание товара Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка

Лимитированное издание на 180-граммовом белом виниле альбома Tattoed On My Brain 2018 года, легендарной шотландской рок-группы Nazareth. Эксклюзивно для российского рынка!. Трудно подытожить в нескольких словах карьеру и влияние в истории рок-музыки, которое оказала такая группа, как Nazareth. Отмечая в 2018 году свое 50-летие, коллектив выпустил альбом «Tattooed On My Brain», который стал их 24-м полноформатным студийным релизом. Это также явилось началом новой главы, в которой мы познакомились с новым вокалистрм Карлом Сентансом (экс-Persian Risk, Дон Эйри). В 2014 году оригинальный вокалист Дэн МакКафферти был вынужден покинуть группу по состоянию здоровья, и с его благословения Сентанс теперь возглавляет коллектив, который омолодился и вернулся в 2018 году с потрясающим альбомом, в котором есть все ингредиенты, что бы подствердить и преумножить истинное величие этой легендарной группы. Нынешний состав группы состоит из Джимми Мюрисона (гитарист с самым долгим стажем работы в истории группы), Ли Эгнью (барабанщик после смерти Даррела Свита в 1999 году), Пита Эгнью (один из основателей, басист) и нового вокалиста Карла Сентанса. Вот что рассказал Пит Эгнью незадолго до выхода альбома: «С Карлом в качестве нашего нового вокалиста и Frontiers в качестве нашей новой звукозаписывающей компании, шум вокруг нас сейчас такой же, как и тогда, когда мы приступили к записи нашего самого первого альбома. Не могу дождаться, когда полетят искры!». Nazareth первоначально сформировались в Дамферлине, Шотландия, в 1968 году, выпустив свой одноименный дебютный альбом в 1971 году. Группа добилась успеха, когда после поддержки Deep Purple в туре они выпустили альбом «Razamanaz», спродюсированный Роджером Гловером, в начале 1973 года, получивший признание критиков и фанатов. Затем они выпустили безупречную серию хитовых записей, в том числе «Loud 'N' Proud», «Rampant» и мега-успешный «Hair of the Dog», который вышел в апреле 1975 года. В альбом вошли абсолютные нетленки, такие как заглавный трек (позже перепетый Guns N'Roses на их альбоме «The Spaghetti Incident?») и «Love Hurts». С тех пор группа продолжает выпускать альбомы и гастролировать по миру, а армия поклонников коллектива только множится с каждым годом!. Специально для России, ограниченным тиражом будет выпущено это великолепное издание альбома на двойном 180-граммовом белом виниле в гейтфолде