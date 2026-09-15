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The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка

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The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка - фото 1
The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка - фото 2
The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Almighty
Альбом (сингл)
Soul Destruction
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка - фото 1
  • The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка - фото 2
  • The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647041
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5054197667268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Almighty
Альбом (сингл)
Soul Destruction
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Crucify, Free N Easy, Joy Bang One Time, Love Religion, Bandaged Knees, Praying To The Red Light, Sin Against The Light, Little Lost Sometimes, Devils Toy, What More Do You Want, Hell To Pay, Loaded
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка

Второй переизданный альбом из Глазго, шотландский The Almighty, представляет собой второй выпуск 1991 года, выпущенный на цветном виниле плотностью 180 г. Сделав несколько явных уверенных шагов вперед после своего дебюта, The Almighty начиная со вступительного трека Crucify вступают в бой с громовыми барабанами Van Halenesque и обжигающим хэви-металлическим риффом, напоминающим союз Motorhead и Diamond Head, прежде чем отправиться в более глубокие и заводные воды с такими музыкантами, как «Моление на красный свет» и «Игрушка дьявола». К тому времени, как скоростной альбом Loaded зажег и прокатился, Soul Destruction воспитал рокеров всех направлений и поджанров, достаточно грязных и жирных, чтобы понравиться грязным отступникам-преступникам, но в то же время достаточно мелодичных и утонченных, чтобы привлечь тех, кто любит мыло и вода. Удивительно, но его спродюсировал Энди Тейлор из Duran Duran, а в мае 1991 года фронтмен Рикки Уорвик сказал The Daily Record: «Альбом посвящен четырем основным вещам – ненависти, любви, религии и сексу. Все эти темы меня очаровывают. особенно секс…» темы, столь же вечные, каким оказывается этот альбом.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5054197667268]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Almighty
Альбом (сингл)
Soul Destruction
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Crucify, Free N Easy, Joy Bang One Time, Love Religion, Bandaged Knees, Praying To The Red Light, Sin Against The Light, Little Lost Sometimes, Devils Toy, What More Do You Want, Hell To Pay, Loaded
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Второй переизданный альбом из Глазго, шотландский The Almighty, представляет собой второй выпуск 1991 года, выпущенный на цветном виниле плотностью 180 г. Сделав несколько явных уверенных шагов вперед после своего дебюта, The Almighty начиная со вступительного трека Crucify вступают в бой с громовыми барабанами Van Halenesque и обжигающим хэви-металлическим риффом, напоминающим союз Motorhead и Diamond Head, прежде чем отправиться в более глубокие и заводные воды с такими музыкантами, как «Моление на красный свет» и «Игрушка дьявола». К тому времени, как скоростной альбом Loaded зажег и прокатился, Soul Destruction воспитал рокеров всех направлений и поджанров, достаточно грязных и жирных, чтобы понравиться грязным отступникам-преступникам, но в то же время достаточно мелодичных и утонченных, чтобы привлечь тех, кто любит мыло и вода. Удивительно, но его спродюсировал Энди Тейлор из Duran Duran, а в мае 1991 года фронтмен Рикки Уорвик сказал The Daily Record: «Альбом посвящен четырем основным вещам – ненависти, любви, религии и сексу. Все эти темы меня очаровывают. особенно секс…» темы, столь же вечные, каким оказывается этот альбом.
Самовывоз
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Отзывы


The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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