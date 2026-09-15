The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Almighty - Soul Destruction (coloured) (5054197667268) виниловая пластинка
Второй переизданный альбом из Глазго, шотландский The Almighty, представляет собой второй выпуск 1991 года, выпущенный на цветном виниле плотностью 180 г. Сделав несколько явных уверенных шагов вперед после своего дебюта, The Almighty начиная со вступительного трека Crucify вступают в бой с громовыми барабанами Van Halenesque и обжигающим хэви-металлическим риффом, напоминающим союз Motorhead и Diamond Head, прежде чем отправиться в более глубокие и заводные воды с такими музыкантами, как «Моление на красный свет» и «Игрушка дьявола». К тому времени, как скоростной альбом Loaded зажег и прокатился, Soul Destruction воспитал рокеров всех направлений и поджанров, достаточно грязных и жирных, чтобы понравиться грязным отступникам-преступникам, но в то же время достаточно мелодичных и утонченных, чтобы привлечь тех, кто любит мыло и вода. Удивительно, но его спродюсировал Энди Тейлор из Duran Duran, а в мае 1991 года фронтмен Рикки Уорвик сказал The Daily Record: «Альбом посвящен четырем основным вещам – ненависти, любви, религии и сексу. Все эти темы меня очаровывают. особенно секс…» темы, столь же вечные, каким оказывается этот альбом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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