Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка
Kaipa — шведская группа из Уппсалы, исполняющая симфонический рок с влиянием фолк-музыки. На группу в основном повлиял Yes. Результат получился настолько ярким в музыкальном и лирическом плане, насколько поклонники Kaipa ожидают от богатой дискографии группы, начиная с дебютного опуса, выпущенного в 1975 году. Основанная в 1973 году, KAIPA никогда не чуралась экспериментов, используя свежие элементы и звучание, особенно проявляющееся в альбомах, выпущенных в 2000-х годах. Sattyg — двенадцатый полноформатный альбом прогрессив-рок-группы Kaipa. Уникальное сочетание шведской народной музыки, рока и фьюжн с оттенком средневековой музыки обеспечило группе особое место в сердцах многих людей по всему миру. Волшебное ощущение чуда, которое характеризует их последние альбомы, с Sattyg вышло на новый уровень. В этой новой экспедиции открываются непредсказуемые пути, которые, как всегда, приведут вас к исследованию новых захватывающих горизонтов, но в то же время группа возвращается к своим корням, чтобы подарить вам знакомую классическую музыку Kaipa.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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