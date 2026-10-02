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Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка

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Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка - фото 1
Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка - фото 2
Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка - фото 3
Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка - фото 1
  • Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка - фото 2
  • Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка - фото 3
  • Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647019
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка

Kaipa — шведская группа из Уппсалы, исполняющая симфонический рок с влиянием фолк-музыки. На группу в основном повлиял Yes. Результат получился настолько ярким в музыкальном и лирическом плане, насколько поклонники Kaipa ожидают от богатой дискографии группы, начиная с дебютного опуса, выпущенного в 1975 году. Основанная в 1973 году, KAIPA никогда не чуралась экспериментов, используя свежие элементы и звучание, особенно проявляющееся в альбомах, выпущенных в 2000-х годах. Sattyg — двенадцатый полноформатный альбом прогрессив-рок-группы Kaipa. Уникальное сочетание шведской народной музыки, рока и фьюжн с оттенком средневековой музыки обеспечило группе особое место в сердцах многих людей по всему миру. Волшебное ощущение чуда, которое характеризует их последние альбомы, с Sattyg вышло на новый уровень. В этой новой экспедиции открываются непредсказуемые пути, которые, как всегда, приведут вас к исследованию новых захватывающих горизонтов, но в то же время группа возвращается к своим корням, чтобы подарить вам знакомую классическую музыку Kaipa.

Отзывы о товаре Kaipa - Sattyg (coloured) (8716059015644) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Kaipa — шведская группа из Уппсалы, исполняющая симфонический рок с влиянием фолк-музыки. На группу в основном повлиял Yes. Результат получился настолько ярким в музыкальном и лирическом плане, насколько поклонники Kaipa ожидают от богатой дискографии группы, начиная с дебютного опуса, выпущенного в 1975 году. Основанная в 1973 году, KAIPA никогда не чуралась экспериментов, используя свежие элементы и звучание, особенно проявляющееся в альбомах, выпущенных в 2000-х годах. Sattyg — двенадцатый полноформатный альбом прогрессив-рок-группы Kaipa. Уникальное сочетание шведской народной музыки, рока и фьюжн с оттенком средневековой музыки обеспечило группе особое место в сердцах многих людей по всему миру. Волшебное ощущение чуда, которое характеризует их последние альбомы, с Sattyg вышло на новый уровень. В этой новой экспедиции открываются непредсказуемые пути, которые, как всегда, приведут вас к исследованию новых захватывающих горизонтов, но в то же время группа возвращается к своим корням, чтобы подарить вам знакомую классическую музыку Kaipa.
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