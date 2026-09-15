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The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка

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The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 1
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 2
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 3
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 4
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 5
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 6
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 7
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 8
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 9
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 10
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 11
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 12
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 13
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Prodigy
Альбом (сингл)
Invaders Must Die
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 1
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 2
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 3
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 4
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 5
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 6
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 7
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 8
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 9
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 10
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 11
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 12
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 13
  • The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297880113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Prodigy
Альбом (сингл)
Invaders Must Die
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Invaders Must Die, Omen, Thunder, Colours, Take Me To The Hospital, Warrior's Dance, Run With The Wolves, Omen (Reprise), World's On Fire, Piranha, Stand Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Invaders Must Die, Omen, Thunder, Colours, Take Me To The Hospital, Warrior's Dance, Run With The Wolves, Omen (Reprise), World's On Fire, Piranha, Stand Up

Отзывы о товаре The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711297880113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Prodigy
Альбом (сингл)
Invaders Must Die
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Invaders Must Die, Omen, Thunder, Colours, Take Me To The Hospital, Warrior's Dance, Run With The Wolves, Omen (Reprise), World's On Fire, Piranha, Stand Up
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Invaders Must Die, Omen, Thunder, Colours, Take Me To The Hospital, Warrior's Dance, Run With The Wolves, Omen (Reprise), World's On Fire, Piranha, Stand Up
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Prodigy - Invaders Must Die (0711297880113) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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