МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645405
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
сенсорный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
40000
Габариты ШхГхВ, мм
587x884.5x685
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.8х0.76
Вес, кг.
92
Описание товара МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый
RICOH M C2000 - самое дешёвое полноцветное МФУ A3 с реверсивным автоподатчиком документов, одним лотком и дуплексом. Скорость непрерывного копирования или печати до 20 страниц в минуту в любом режиме.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, аксессуары, документация, упаковка
Особенности
сенсорный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
40000
Развернуть
Габариты ШхГхВ, мм
587x884.5x685
Страна производитель
Китай
RICOH M C2000 - самое дешёвое полноцветное МФУ A3 с реверсивным автоподатчиком документов, одним лотком и дуплексом. Скорость непрерывного копирования или печати до 20 страниц в минуту в любом режиме.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, недорогие, черно-белые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
МФУ лазерный Ricoh M C2000 (418968) A3 Duplex белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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