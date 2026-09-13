МФУ лазерный Ricoh IM C2010 (419345) A3 серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерное
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
1200
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Скорость копирования, стр/мин
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
214 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723015
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
4096
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
1200
Емкость выходного лотка, л
500
Комплектация
МФУ без стартового тонера, документация, упаковка
Особенности
возможность установки факса
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
40000
Скорость копирования, стр/мин
20
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
37.7
Потребляемая мощность при работе, Вт
1700
Габариты ШхГхВ, мм
761x720x1120 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.8х0.76
Вес, кг.
107
Описание товара МФУ лазерный Ricoh IM C2010 (419345) A3 серый
МФУ лазерное цветное Ricoh IM C2010 (A3, 6Гб, 20стр/мин, дуплекс, PS, SSD256, GigaLAN, ARDF100, 2 лотка по 550л, добавит
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Теги товара: цветные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
МФУ лазерное
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A3
Цветность печати
цветная
Количество цветов печати
4
Максимальный объем оперативной памяти, до
4096
Наличие автоподатчика
да
Емкость лотка подачи, л
1200
Емкость выходного лотка, л
500
Комплектация
МФУ без стартового тонера, документация, упаковка
Особенности
возможность установки факса
Развернуть
Двусторонняя печать
Да
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Скорость цветной печати, стр/мин
20
Макcимальное разрешение печати (ч/б)
1200x1200 dpi
Рекомендованный объем печати, стр/мес
40000
Скорость копирования, стр/мин
20
Масштабирование (до)
400
Максимальное количество копий за цикл
99 шт
Тип сканирующего устройства
планшетный
Оптическое разрешение сканера
600x600 dpi
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Поддержка Air Print
Да
Материалы печати
глянцевая бумага, конверты, обычная бумага
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт
37.7
Потребляемая мощность при работе, Вт
1700
Габариты ШхГхВ, мм
761x720x1120 мм
Страна производитель
Китай
МФУ лазерное цветное Ricoh IM C2010 (A3, 6Гб, 20стр/мин, дуплекс, PS, SSD256, GigaLAN, ARDF100, 2 лотка по 550л, добавит
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: цветные
МФУ лазерный Ricoh IM C2010 (419345) A3 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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