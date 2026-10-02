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Мобильный телефон BQ 1800L One Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1800L One Black

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Мобильный телефон BQ 1800L One Black - фото 2
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Мобильный телефон BQ 1800L One Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 1800L One Black - фото 5
Мобильный телефон BQ 1800L One Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
950
  • Мобильный телефон BQ 1800L One Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1800L One Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1800L One Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1800L One Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1800L One Black - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 1800L One Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644023
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
64
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
950
Время работы в режиме ожидания
0
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
115x49.5x14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
156

Описание товара Мобильный телефон BQ 1800L One Black

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1800L One Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G, 4G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
64
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
950
Время работы в режиме ожидания
0
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
115x49.5x14.5
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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