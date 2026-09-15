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Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка

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Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 1
Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 2
Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 3
Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 4
Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 5
Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 6
Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Busta Rhymes
Альбом (сингл)
When Disaster Strikes
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 1
  • Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 2
  • Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 3
  • Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 4
  • Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 5
  • Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 6
  • Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643122
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497841301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Busta Rhymes
Альбом (сингл)
When Disaster Strikes
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, The Whole World Looking At Me, Survival Hungry, When Disaster Strikes, So Hardcore, Get High Tonight, Turn It Up, Put Your Hands Where My Eyes Could See, There's Not A Problem My Squad Can't Fix, We Could Take It Outside, Rhymes Galore, Things We Be Doin' For Money Part Things We Be Doin' For Money Part 2, One, Dangerous, The Body Rock, Get Off My Block, Outro (Preparation For The Final World Front)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка

Юбилейное переиздание на двойном цветном виниле альбома американского рэпера и продюсера Busta Rhymes "When Disaster Strikes" 1997 года. Классика хип-хопа 1997 года от Busta Rhymes, отпраздновавшая свое 25-летие в конце прошлого года, будет выпущена позже в этом году в рамках празднования Warner "Hip Hop At Fifty". Платиновый альбом включает в себя громкие хиты «Put Your Hands Where My Eyes Can See» и «Dangerous», а также такие фавориты фанатов, как «Rhymes Galore» и «Turn It Up». Альбом будет выпущен ограниченным тиражом на двойном серебристом виниле и наверняка станет отличным дополнением к коллекции любого поклонника хип-хопа.

Отзывы о товаре Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497841301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Busta Rhymes
Альбом (сингл)
When Disaster Strikes
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, The Whole World Looking At Me, Survival Hungry, When Disaster Strikes, So Hardcore, Get High Tonight, Turn It Up, Put Your Hands Where My Eyes Could See, There's Not A Problem My Squad Can't Fix, We Could Take It Outside, Rhymes Galore, Things We Be Doin' For Money Part Things We Be Doin' For Money Part 2, One, Dangerous, The Body Rock, Get Off My Block, Outro (Preparation For The Final World Front)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Юбилейное переиздание на двойном цветном виниле альбома американского рэпера и продюсера Busta Rhymes "When Disaster Strikes" 1997 года. Классика хип-хопа 1997 года от Busta Rhymes, отпраздновавшая свое 25-летие в конце прошлого года, будет выпущена позже в этом году в рамках празднования Warner "Hip Hop At Fifty". Платиновый альбом включает в себя громкие хиты «Put Your Hands Where My Eyes Can See» и «Dangerous», а также такие фавориты фанатов, как «Rhymes Galore» и «Turn It Up». Альбом будет выпущен ограниченным тиражом на двойном серебристом виниле и наверняка станет отличным дополнением к коллекции любого поклонника хип-хопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Busta Rhymes - When Disaster Strikes (Silver) (0603497841301) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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