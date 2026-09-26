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Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка

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Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка - фото 1
Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка - фото 2
Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка - фото 3
Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка - фото 4
Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка - фото 1
  • Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка - фото 2
  • Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка - фото 3
  • Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка - фото 4
  • Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка

Дебютный студийный одноимённый альбом рок-группы Budgie, вышедший в 1971 году. Британское переиздание 2014 года на 180-граммовом аудиофильском виниле. Budgie (пер. Волнистый попугайчик) - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.

Отзывы о товаре Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный студийный одноимённый альбом рок-группы Budgie, вышедший в 1971 году. Британское переиздание 2014 года на 180-граммовом аудиофильском виниле. Budgie (пер. Волнистый попугайчик) - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Budgie - Budgie (0534274001734) виниловая пластинка - купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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