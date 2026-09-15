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Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка

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Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 1
Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 2
Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 3
Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 4
Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 5
Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Starsailor
Альбом (сингл)
Silence Is Easy
Жанр
Брит-поп
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 1
  • Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 2
  • Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 3
  • Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 4
  • Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 5
  • Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643084
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197479731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Starsailor
Альбом (сингл)
Silence Is Easy
Жанр
Брит-поп
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Starsailor / Silence Is Easy (Limited Turquoise Vinyl, 20th Anniversary Edition) (1LP) - это особое издание в честь 20-летия альбома, который стал настоящим символом брит-попа. На этой виниловой пластинке с ограниченным выпуском, в ярком бирюзовом цвете, звучат яркие мелодии и уникальный голос Starsailor. Альбом Silence Is Easy принес группе мировую известность и стал одним из главных достижений их карьеры. В нем звучат эмоциональные песни, исполненные с неподдельной искренностью и проникающие в самую глубину души слушателя. Купить виниловую пластинку Starsailor / Silence Is Easy (Limited Turquoise Vinyl, 20th Anniversary Edition) (1LP) - это возможность оценить уникальность и красоту этого альбома в наилучшем качестве звука. Виниловый формат создаст атмосферу истинного аудиофильского прослушивания. Закажите виниловую пластинку Starsailor / Silence Is Easy (Limited Turquoise Vinyl, 20th Anniversary Edition) (1LP) и насладитесь его потрясающей музыкой, которая вобрала в себя душевные состояния и эмоции группы. Создайте незабываемые музыкальные моменты в своей коллекции и ощутите настоящую магию брит-попа.

Отзывы о товаре Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197479731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Starsailor
Альбом (сингл)
Silence Is Easy
Жанр
Брит-поп
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Starsailor / Silence Is Easy (Limited Turquoise Vinyl, 20th Anniversary Edition) (1LP) - это особое издание в честь 20-летия альбома, который стал настоящим символом брит-попа. На этой виниловой пластинке с ограниченным выпуском, в ярком бирюзовом цвете, звучат яркие мелодии и уникальный голос Starsailor. Альбом Silence Is Easy принес группе мировую известность и стал одним из главных достижений их карьеры. В нем звучат эмоциональные песни, исполненные с неподдельной искренностью и проникающие в самую глубину души слушателя. Купить виниловую пластинку Starsailor / Silence Is Easy (Limited Turquoise Vinyl, 20th Anniversary Edition) (1LP) - это возможность оценить уникальность и красоту этого альбома в наилучшем качестве звука. Виниловый формат создаст атмосферу истинного аудиофильского прослушивания. Закажите виниловую пластинку Starsailor / Silence Is Easy (Limited Turquoise Vinyl, 20th Anniversary Edition) (1LP) и насладитесь его потрясающей музыкой, которая вобрала в себя душевные состояния и эмоции группы. Создайте незабываемые музыкальные моменты в своей коллекции и ощутите настоящую магию брит-попа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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