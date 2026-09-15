Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Starsailor / Silence Is Easy (Limited Turquoise Vinyl, 20th Anniversary Edition) (1LP) - это особое издание в честь 20-летия альбома, который стал настоящим символом брит-попа. На этой виниловой пластинке с ограниченным выпуском, в ярком бирюзовом цвете, звучат яркие мелодии и уникальный голос Starsailor. Альбом Silence Is Easy принес группе мировую известность и стал одним из главных достижений их карьеры. В нем звучат эмоциональные песни, исполненные с неподдельной искренностью и проникающие в самую глубину души слушателя. Купить виниловую пластинку Starsailor / Silence Is Easy (Limited Turquoise Vinyl, 20th Anniversary Edition) (1LP) - это возможность оценить уникальность и красоту этого альбома в наилучшем качестве звука. Виниловый формат создаст атмосферу истинного аудиофильского прослушивания. Закажите виниловую пластинку Starsailor / Silence Is Easy (Limited Turquoise Vinyl, 20th Anniversary Edition) (1LP) и насладитесь его потрясающей музыкой, которая вобрала в себя душевные состояния и эмоции группы. Создайте незабываемые музыкальные моменты в своей коллекции и ощутите настоящую магию брит-попа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитЭдвард Григ - Пер Гюнт (4657819840073) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВольфганг Амадей Моцарт - Реквием (4657792368991) виниловая плас...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Starsailor - Silence Is Easy (coloured) (5054197479731) виниловая пластинка