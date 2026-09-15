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Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка

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Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 1
Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 2
Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 3
Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 4
Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 5
Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
HOUSES OF THE HOLY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 1
  • Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 2
  • Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 3
  • Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 4
  • Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 5
  • Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643078
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music, Atlantic Recording Corporation
Barcode
[0081227965730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
HOUSES OF THE HOLY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка

Вышедшее в октябре 2014 года, ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле пятого студийного альбома Houses of the Holy 1973 года, легендарной британской рок-группы Led Zeppelin. Houses of the Holy – пятая студийная работа Led Zeppelin, впервые выпущенная в 1973 году. Пластинка отметилась огромным коммерческим успехом, становясь платиновой 11 раз. В альбом вошли известные песни коллектива: The Song Remains the Same, The Rain Song и No Quarter. Легендарная группа Led Zeppelin была основана в 1968 году в Лондоне и была признана одной из самых успешных и влиятельных в истории рок-музыки. Их пластинки разошлись тиражом в 300 млн. копий, 10 из них занимали первую строчку чарта Billboard 200. По версии канала VH1 Led Zeppelin занимает первое место в списке «100 величайших артистов хард-рока». Имя коллектива вписано в Зал славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone присвоил команде статус «лучшей группы 70-х» и «самой тяжёлой группы». В активе группы премии Грэмми и Polar Music Prize.



Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock

Отзывы о товаре Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music, Atlantic Recording Corporation
Barcode
[0081227965730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1973
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
HOUSES OF THE HOLY
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вышедшее в октябре 2014 года, ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле пятого студийного альбома Houses of the Holy 1973 года, легендарной британской рок-группы Led Zeppelin. Houses of the Holy – пятая студийная работа Led Zeppelin, впервые выпущенная в 1973 году. Пластинка отметилась огромным коммерческим успехом, становясь платиновой 11 раз. В альбом вошли известные песни коллектива: The Song Remains the Same, The Rain Song и No Quarter. Легендарная группа Led Zeppelin была основана в 1968 году в Лондоне и была признана одной из самых успешных и влиятельных в истории рок-музыки. Их пластинки разошлись тиражом в 300 млн. копий, 10 из них занимали первую строчку чарта Billboard 200. По версии канала VH1 Led Zeppelin занимает первое место в списке «100 величайших артистов хард-рока». Имя коллектива вписано в Зал славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone присвоил команде статус «лучшей группы 70-х» и «самой тяжёлой группы». В активе группы премии Грэмми и Polar Music Prize.


Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
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Отзывы


Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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