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Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка

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Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка - фото 1
Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка - фото 2
Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Saint Just
Альбом (сингл)
La Casa Del Lago
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка - фото 1
  • Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка - фото 2
  • Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448720061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Saint Just
Альбом (сингл)
La Casa Del Lago
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Tristana, Nella Vita, Un Pianto, Viaggio Nel Tempo, La Casa Del Lago, Messicano, La Terra Della Verita
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tristana, Nella Vita, Un Pianto, Viaggio Nel Tempo, La Casa Del Lago, Messicano, La Terra Della Verita

Отзывы о товаре Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448720061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Saint Just
Альбом (сингл)
La Casa Del Lago
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Tristana, Nella Vita, Un Pianto, Viaggio Nel Tempo, La Casa Del Lago, Messicano, La Terra Della Verita
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Tristana, Nella Vita, Un Pianto, Viaggio Nel Tempo, La Casa Del Lago, Messicano, La Terra Della Verita
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saint Just - La Casa Del Lago (0602448720061) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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