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Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка

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Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 1
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 2
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 3
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 4
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 5
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 6
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 7
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 8
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 9
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 10
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 11
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 12
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 13
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 14
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
The Harmony Codex
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 1
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 2
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 3
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 4
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 5
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 6
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 7
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 8
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 9
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 10
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 11
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 12
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 13
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 14
  • Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0044003353008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
The Harmony Codex
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Inclination, What Life Brings, Economies of Scale, Impossible Tightrope, Rock Bottom, Beautiful Scarecrow, The Harmony Codex, Time Is Running Out, Actual Brutal Facts, Staircase
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка

Новый сольный альбом знаменитого британского музыканта, автора нескольких музыкальных проектов, основателя прогрессив-рок группы Porcupine Tree, Стивена Уилсона. Лимитированное издание на оранжевом виниле. В прошлом году он отпраздновал свое возвращение с альбомом коллектива Porcupine Tree. Теперь Стивен Уилсон снова посвящает себя успешной сольной карьере со своим новым альбомом "The Harmony Codex". У того, кто слушает седьмой альбом Стивена Уилсона, возникает ощущение, будто ты теряешься в рисунке Эшера, состоящем только из звука. В десяти треках альбома музыкант ориентируется в нагромождении воспоминаний и ведет слушателя тропами, по которым распространяются тени размышлений, задумчивости и меланхолии. Задумал и записал "The Harmony Codex" опять-таки в основном сам Стивен Уилсон. Некоторые давние партнеры студии, такие как Нинет Тайеб, Крейг Бланделл и Адам Хольцман, а также ряд новичков, в том числе Джек Дэнджерс из Meat Beat Manifesto и Сэм Фогарино из Interpol, помогли маэстро в реализации. Каждому музыканту было предложено поставить на пластинке свою индивидуальную печать. Малые барабаны, струнные и сэмплы, внесенные каждым артистом, были сплетены вместе, чтобы создать уникальную музыку на этом альбоме. Сам Стивен Уилсон так описывает разнообразие и непохожесть "The Harmony Codex": "Я хотел сделать пластинку, которая сбила бы вас с пути, которая почти сбила бы вас с толку, потому что заставила бы вас гадать. Надеюсь, она удивит людей".



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0044003353008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
The Harmony Codex
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Inclination, What Life Brings, Economies of Scale, Impossible Tightrope, Rock Bottom, Beautiful Scarecrow, The Harmony Codex, Time Is Running Out, Actual Brutal Facts, Staircase
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Новый сольный альбом знаменитого британского музыканта, автора нескольких музыкальных проектов, основателя прогрессив-рок группы Porcupine Tree, Стивена Уилсона. Лимитированное издание на оранжевом виниле. В прошлом году он отпраздновал свое возвращение с альбомом коллектива Porcupine Tree. Теперь Стивен Уилсон снова посвящает себя успешной сольной карьере со своим новым альбомом "The Harmony Codex". У того, кто слушает седьмой альбом Стивена Уилсона, возникает ощущение, будто ты теряешься в рисунке Эшера, состоящем только из звука. В десяти треках альбома музыкант ориентируется в нагромождении воспоминаний и ведет слушателя тропами, по которым распространяются тени размышлений, задумчивости и меланхолии. Задумал и записал "The Harmony Codex" опять-таки в основном сам Стивен Уилсон. Некоторые давние партнеры студии, такие как Нинет Тайеб, Крейг Бланделл и Адам Хольцман, а также ряд новичков, в том числе Джек Дэнджерс из Meat Beat Manifesto и Сэм Фогарино из Interpol, помогли маэстро в реализации. Каждому музыканту было предложено поставить на пластинке свою индивидуальную печать. Малые барабаны, струнные и сэмплы, внесенные каждым артистом, были сплетены вместе, чтобы создать уникальную музыку на этом альбоме. Сам Стивен Уилсон так описывает разнообразие и непохожесть "The Harmony Codex": "Я хотел сделать пластинку, которая сбила бы вас с пути, которая почти сбила бы вас с толку, потому что заставила бы вас гадать. Надеюсь, она удивит людей".


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Steven Wilson - The Harmony Codex (coloured) (0044003353008) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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