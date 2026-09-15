Top.Mail.Ru
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 1
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 2
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 3
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 4
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 5
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 6
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 7
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 8
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 9
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 10
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 11
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 12
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 13
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 14
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
The Who Sell Out
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 1
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 2
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 3
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 4
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 5
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 6
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 7
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 8
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 9
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 10
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 11
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 12
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 13
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 14
  • The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642986
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music, Polydor
Barcode
[0602577114359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
The Who Sell Out
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка

The Who Sell Out - делюксовое, ремастированное переиздание студийного альбома коллектива The Who, первоначально выпущенного в 1967 году. Это концептуальный альбом, построенный как эфир пиратской радиостанции Radio London. Помимо песен, в эфире звучат реклама, джинглы и объявления. Интересно, что сами The Who в то время записывали рекламные ролики, некоторые из которых были включены в переиздания альбома на CD в качестве бонусов. В 2003 году журнал Rolling Stone включил альбом в список 500 величайших альбомов всех времён под номером 113. Релиз представлен на двойном черном виниле и включает двенадцать бонусных треков, а также психоделический плакат и и многостраничный буклет с раритетными фотографиями и заметками. The Who - британская рок-группа, сформированная в 1964 году. Первоначальный состав состоял из Пита Таунсенда, Роджера Долтри, Джона Энтвистла и Кита Муна. Группа приобрела огромный успех за счёт неординарных концертных выступлений и считается как одной из самых влиятельных групп 60-х и 70-х годов, так и одной из величайших рок-групп всех времён. The Who прославились на родине как за счёт новаторского приёма - разбивания инструментов на сцене после выступления, так и за счёт хит-синглов, попадавших в Топ-10, начиная с хит-сингла 1965 года I Cant Explain и альбомов, попадавших в Топ-5 (включая My Generation). Первым хит-синглом, попавшим в Топ-10 в США, стал I Can See For Miles в 1967 году. В 1969 вышла рок-опера Tommy, ставшая первым альбомом, попавшим в Топ-5 в США, за ним последовали успешные Live at Leeds (1970), Whos Next (1971), Quadrophenia (1973). Таунсенд работает над несколькими фильмами по мотивам творчества группы. В 1978 году скончался ударник группы Кит Мун, после его смерти The Who выпустили два студийных альбома - Face Dances (1981, Топ-5) и Its Hard (1982, Топ-10), - с ударником Кенни Джонсом (The Small Faces) и окончательно распались в 1983 году. После этого они воссоединялись несколько раз для выступлений на особых событиях: фестиваль Live Aid в 1985 году, реюнион-туры, посвящённые 25-й годовщине группы и исполнению Quadrophenia в 1995 и 1996 годах. В 2000 году группа приступила к обсуждению темы о записи альбома из нового материала, но эти планы были задержаны смертью басиста группы Джона Энтвистла в 2002 году. Пит Таунсенд и Роджер Долтри продолжили выступать под названием The Who. В 2006 году был выпущен новый студийный альбом под названием Endless Wire, который попал в Топ-10 как в США, так и в Великобритании. The Who продолжают концертную деятельность, выступая на таких площадках как Гластонбери (2007, 2015), на церемонии закрытия XXX Олимпийских летних игр в Лондоне 2012 года и Гайд-Парк (2015).

Отзывы о товаре The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music, Polydor
Barcode
[0602577114359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
The Who Sell Out
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Описание
The Who Sell Out - делюксовое, ремастированное переиздание студийного альбома коллектива The Who, первоначально выпущенного в 1967 году. Это концептуальный альбом, построенный как эфир пиратской радиостанции Radio London. Помимо песен, в эфире звучат реклама, джинглы и объявления. Интересно, что сами The Who в то время записывали рекламные ролики, некоторые из которых были включены в переиздания альбома на CD в качестве бонусов. В 2003 году журнал Rolling Stone включил альбом в список 500 величайших альбомов всех времён под номером 113. Релиз представлен на двойном черном виниле и включает двенадцать бонусных треков, а также психоделический плакат и и многостраничный буклет с раритетными фотографиями и заметками. The Who - британская рок-группа, сформированная в 1964 году. Первоначальный состав состоял из Пита Таунсенда, Роджера Долтри, Джона Энтвистла и Кита Муна. Группа приобрела огромный успех за счёт неординарных концертных выступлений и считается как одной из самых влиятельных групп 60-х и 70-х годов, так и одной из величайших рок-групп всех времён. The Who прославились на родине как за счёт новаторского приёма - разбивания инструментов на сцене после выступления, так и за счёт хит-синглов, попадавших в Топ-10, начиная с хит-сингла 1965 года I Cant Explain и альбомов, попадавших в Топ-5 (включая My Generation). Первым хит-синглом, попавшим в Топ-10 в США, стал I Can See For Miles в 1967 году. В 1969 вышла рок-опера Tommy, ставшая первым альбомом, попавшим в Топ-5 в США, за ним последовали успешные Live at Leeds (1970), Whos Next (1971), Quadrophenia (1973). Таунсенд работает над несколькими фильмами по мотивам творчества группы. В 1978 году скончался ударник группы Кит Мун, после его смерти The Who выпустили два студийных альбома - Face Dances (1981, Топ-5) и Its Hard (1982, Топ-10), - с ударником Кенни Джонсом (The Small Faces) и окончательно распались в 1983 году. После этого они воссоединялись несколько раз для выступлений на особых событиях: фестиваль Live Aid в 1985 году, реюнион-туры, посвящённые 25-й годовщине группы и исполнению Quadrophenia в 1995 и 1996 годах. В 2000 году группа приступила к обсуждению темы о записи альбома из нового материала, но эти планы были задержаны смертью басиста группы Джона Энтвистла в 2002 году. Пит Таунсенд и Роджер Долтри продолжили выступать под названием The Who. В 2006 году был выпущен новый студийный альбом под названием Endless Wire, который попал в Топ-10 как в США, так и в Великобритании. The Who продолжают концертную деятельность, выступая на таких площадках как Гластонбери (2007, 2015), на церемонии закрытия XXX Олимпийских летних игр в Лондоне 2012 года и Гайд-Парк (2015).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...