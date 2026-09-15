Описание товара The Who - Sell Out - deluxe (0602577114359) виниловая пластинка

The Who Sell Out - делюксовое, ремастированное переиздание студийного альбома коллектива The Who, первоначально выпущенного в 1967 году. Это концептуальный альбом, построенный как эфир пиратской радиостанции Radio London. Помимо песен, в эфире звучат реклама, джинглы и объявления. Интересно, что сами The Who в то время записывали рекламные ролики, некоторые из которых были включены в переиздания альбома на CD в качестве бонусов. В 2003 году журнал Rolling Stone включил альбом в список 500 величайших альбомов всех времён под номером 113. Релиз представлен на двойном черном виниле и включает двенадцать бонусных треков, а также психоделический плакат и и многостраничный буклет с раритетными фотографиями и заметками. The Who - британская рок-группа, сформированная в 1964 году. Первоначальный состав состоял из Пита Таунсенда, Роджера Долтри, Джона Энтвистла и Кита Муна. Группа приобрела огромный успех за счёт неординарных концертных выступлений и считается как одной из самых влиятельных групп 60-х и 70-х годов, так и одной из величайших рок-групп всех времён. The Who прославились на родине как за счёт новаторского приёма - разбивания инструментов на сцене после выступления, так и за счёт хит-синглов, попадавших в Топ-10, начиная с хит-сингла 1965 года I Cant Explain и альбомов, попадавших в Топ-5 (включая My Generation). Первым хит-синглом, попавшим в Топ-10 в США, стал I Can See For Miles в 1967 году. В 1969 вышла рок-опера Tommy, ставшая первым альбомом, попавшим в Топ-5 в США, за ним последовали успешные Live at Leeds (1970), Whos Next (1971), Quadrophenia (1973). Таунсенд работает над несколькими фильмами по мотивам творчества группы. В 1978 году скончался ударник группы Кит Мун, после его смерти The Who выпустили два студийных альбома - Face Dances (1981, Топ-5) и Its Hard (1982, Топ-10), - с ударником Кенни Джонсом (The Small Faces) и окончательно распались в 1983 году. После этого они воссоединялись несколько раз для выступлений на особых событиях: фестиваль Live Aid в 1985 году, реюнион-туры, посвящённые 25-й годовщине группы и исполнению Quadrophenia в 1995 и 1996 годах. В 2000 году группа приступила к обсуждению темы о записи альбома из нового материала, но эти планы были задержаны смертью басиста группы Джона Энтвистла в 2002 году. Пит Таунсенд и Роджер Долтри продолжили выступать под названием The Who. В 2006 году был выпущен новый студийный альбом под названием Endless Wire, который попал в Топ-10 как в США, так и в Великобритании. The Who продолжают концертную деятельность, выступая на таких площадках как Гластонбери (2007, 2015), на церемонии закрытия XXX Олимпийских летних игр в Лондоне 2012 года и Гайд-Парк (2015).