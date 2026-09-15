Top.Mail.Ru
Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка - фото 1
Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка - фото 2
Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка - фото 3
Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка - фото 4
Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
Fairport Convention
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка - фото 1
  • Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка - фото 2
  • Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка - фото 3
  • Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка - фото 4
  • Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0805520240468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
Fairport Convention
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Time Will Show The Wiser, I Dont Know Where I Stand, If (Stomp), Decameron, Jack ODiamonds, Portfolio, Chelsea Morning, Sun Shade, The Lobster, Its Alright Ma, Its Only Witchcraft, One Sure Thing, M1 Breakdown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Time Will Show The Wiser, I Dont Know Where I Stand, If (Stomp), Decameron, Jack ODiamonds, Portfolio, Chelsea Morning, Sun Shade, The Lobster, Its Alright Ma, Its Only Witchcraft, One Sure Thing, M1 Breakdown



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0805520240468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
Fairport Convention
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Time Will Show The Wiser, I Dont Know Where I Stand, If (Stomp), Decameron, Jack ODiamonds, Portfolio, Chelsea Morning, Sun Shade, The Lobster, Its Alright Ma, Its Only Witchcraft, One Sure Thing, M1 Breakdown
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Time Will Show The Wiser, I Dont Know Where I Stand, If (Stomp), Decameron, Jack ODiamonds, Portfolio, Chelsea Morning, Sun Shade, The Lobster, Its Alright Ma, Its Only Witchcraft, One Sure Thing, M1 Breakdown


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fairport Convention - Fairport Convention (0805520240468) виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...