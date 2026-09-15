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Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка

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Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 1
Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 2
Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 3
Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 4
Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 5
Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Symmetry
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 1
  • Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 2
  • Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 3
  • Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 4
  • Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 5
  • Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759154143]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Symmetry
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Pitchman, Time To Go, The Perfectionist, We Hope You're Feeling Better, Images Chapter 1, Always There, Prelude # 1, Say Goodbye To Hollywood, Prelude # 2, Footsteps In The Hall, On The Other Side, You Were Right, La Foret Harmonieuse, Wind Him Up, No Regrets Chapter 5, Tired World Chapter 6
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка

"Symmetry" - студийный альбом 2021 года коллектива Saga. Издание включает акустические аранжировки, а также новые песни, такие как: "Wind Him Up", "Say Goodbye To Hollywood" и "Tired World". Издание на двух виниловых дисках. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, из г. Оквилла, Канада, была основана в 1977 году.

Отзывы о товаре Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759154143]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
Symmetry
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Pitchman, Time To Go, The Perfectionist, We Hope You're Feeling Better, Images Chapter 1, Always There, Prelude # 1, Say Goodbye To Hollywood, Prelude # 2, Footsteps In The Hall, On The Other Side, You Were Right, La Foret Harmonieuse, Wind Him Up, No Regrets Chapter 5, Tired World Chapter 6
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Symmetry" - студийный альбом 2021 года коллектива Saga. Издание включает акустические аранжировки, а также новые песни, такие как: "Wind Him Up", "Say Goodbye To Hollywood" и "Tired World". Издание на двух виниловых дисках. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, из г. Оквилла, Канада, была основана в 1977 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saga - Symmetry (2Lp) (4029759154143) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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