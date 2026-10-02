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The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 7
The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 8
The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Beggars Banquet
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 7
  • The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 8
  • The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642781
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0018771204817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Beggars Banquet
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Sympathy for the Devil, No Expectations, Dear Doctor, Parachute Woman, Jigsaw Puzzle, Street Fighting Man, Prodigal Son, Stray Cat Blues, Factory Girl, Salt of the Earth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка

Переиздание на 180-граммовом виниле альбома английской рок-группы The Rolling Stones "Beggars Banquet" 1968 года. The Rolling Stones вернулись к своим блюзовым корням на пластинке Beggars Banquet 1968 года, которая сразу же была признана одним из их знаковых достижений. Сильный акустический оттенок Delta Blues присутствует в большей части альбома, особенно «Prodigal Son» и «No Expectations» Джаггера/Ричардса. Базовый рок-н-ролл не забыт с «Street Fighting Man» и «Sympathy for the Devil». Лирическая острота материала обеспечила ему место в качестве одного из лучших блюзовых рок-альбомов всех времен.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Beggars Banquet (0018771204817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0018771204817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Beggars Banquet
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Sympathy for the Devil, No Expectations, Dear Doctor, Parachute Woman, Jigsaw Puzzle, Street Fighting Man, Prodigal Son, Stray Cat Blues, Factory Girl, Salt of the Earth
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Чехия
Описание
Переиздание на 180-граммовом виниле альбома английской рок-группы The Rolling Stones "Beggars Banquet" 1968 года. The Rolling Stones вернулись к своим блюзовым корням на пластинке Beggars Banquet 1968 года, которая сразу же была признана одним из их знаковых достижений. Сильный акустический оттенок Delta Blues присутствует в большей части альбома, особенно «Prodigal Son» и «No Expectations» Джаггера/Ричардса. Базовый рок-н-ролл не забыт с «Street Fighting Man» и «Sympathy for the Devil». Лирическая острота материала обеспечила ему место в качестве одного из лучших блюзовых рок-альбомов всех времен.
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