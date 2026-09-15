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The Pineapple Thief - Magnolia (0802644813011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Pineapple Thief - Magnolia (0802644813011) виниловая пластинка

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The Pineapple Thief - Magnolia (0802644813011) виниловая пластинка - фото 1
The Pineapple Thief - Magnolia (0802644813011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Magnolia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pineapple Thief - Magnolia (0802644813011) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pineapple Thief - Magnolia (0802644813011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642754
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Pineapple Thief - Magnolia (0802644813011) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644813011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Magnolia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Simple As That, Alone At Sea, Dont Tell Me, Magnolia, Seasons Past, Coming Home, The One You Left To Die, Breathe, From Me, Sense Of Fear, A Loneliness, Bond
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pineapple Thief - Magnolia (0802644813011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Simple As That, Alone At Sea, Dont Tell Me, Magnolia, Seasons Past, Coming Home, The One You Left To Die, Breathe, From Me, Sense Of Fear, A Loneliness, Bond



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Pineapple Thief - Magnolia (0802644813011) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644813011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Magnolia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Simple As That, Alone At Sea, Dont Tell Me, Magnolia, Seasons Past, Coming Home, The One You Left To Die, Breathe, From Me, Sense Of Fear, A Loneliness, Bond
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Simple As That, Alone At Sea, Dont Tell Me, Magnolia, Seasons Past, Coming Home, The One You Left To Die, Breathe, From Me, Sense Of Fear, A Loneliness, Bond


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pineapple Thief - Magnolia (0802644813011) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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