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The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка

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The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 1
The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 2
The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 3
The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 4
The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 5
The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 6
The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Give It Back
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 3
  • The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 4
  • The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 5
  • The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 6
  • The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642752
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644817279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Give It Back
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Wretched Soul, Dead In The Water, Shoot First, Build A World, Start Your Descent, Give It Back, Boxing Day, Someone Pull Me Out, Last Man Standing, Little Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wretched Soul, Dead In The Water, Shoot First, Build A World, Start Your Descent, Give It Back, Boxing Day, Someone Pull Me Out, Last Man Standing, Little Man



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644817279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Pineapple Thief
Альбом (сингл)
Give It Back
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Wretched Soul, Dead In The Water, Shoot First, Build A World, Start Your Descent, Give It Back, Boxing Day, Someone Pull Me Out, Last Man Standing, Little Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wretched Soul, Dead In The Water, Shoot First, Build A World, Start Your Descent, Give It Back, Boxing Day, Someone Pull Me Out, Last Man Standing, Little Man


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pineapple Thief - Give It Back (0802644817279) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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