5050580788923, Kuroda, Takuya, Midnight Crisp виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 642729
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 5050580788923, Kuroda, Takuya, Midnight Crisp виниловая пластинка
Midnight Crisp - это музыка, которая перенесет вас в атмосферу таинственности и интриги. Каждая композиция на этом альбоме - это настоящая музыкальная история, рассказанная мастерским голосом Такуи Куроды и его талантливыми музыкантами. Виниловая пластинка Midnight Crisp - это погружение в прекрасный мир джаза, где каждая нота проникнута глубокой эмоциональностью и создает неповторимую атмосферу. Отвлекитесь от повседневных забот и погрузитесь в мир мелодичных мелодий и гармоничных аранжировок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Midnight Crisp - это музыка, которая перенесет вас в атмосферу таинственности и интриги. Каждая композиция на этом альбоме - это настоящая музыкальная история, рассказанная мастерским голосом Такуи Куроды и его талантливыми музыкантами. Виниловая пластинка Midnight Crisp - это погружение в прекрасный мир джаза, где каждая нота проникнута глубокой эмоциональностью и создает неповторимую атмосферу. Отвлекитесь от повседневных забот и погрузитесь в мир мелодичных мелодий и гармоничных аранжировок.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
5050580788923, Kuroda, Takuya, Midnight Crisp виниловая пластинка - купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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