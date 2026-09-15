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5050580788923, Kuroda, Takuya, Midnight Crisp виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5050580788923, Kuroda, Takuya, Midnight Crisp виниловая пластинка

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5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 1
5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 2
5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 3
5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 4
5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 5
5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 1
  • 5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 2
  • 5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 3
  • 5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 4
  • 5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 5
  • 5050580788923, Виниловая пластинка Kuroda, Takuya, Midnight Crisp - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
5050580788923, Kuroda, Takuya, Midnight Crisp виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5050580788923, Kuroda, Takuya, Midnight Crisp виниловая пластинка

Midnight Crisp - это музыка, которая перенесет вас в атмосферу таинственности и интриги. Каждая композиция на этом альбоме - это настоящая музыкальная история, рассказанная мастерским голосом Такуи Куроды и его талантливыми музыкантами. Виниловая пластинка Midnight Crisp - это погружение в прекрасный мир джаза, где каждая нота проникнута глубокой эмоциональностью и создает неповторимую атмосферу. Отвлекитесь от повседневных забот и погрузитесь в мир мелодичных мелодий и гармоничных аранжировок.

Отзывы о товаре 5050580788923, Kuroda, Takuya, Midnight Crisp виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Midnight Crisp - это музыка, которая перенесет вас в атмосферу таинственности и интриги. Каждая композиция на этом альбоме - это настоящая музыкальная история, рассказанная мастерским голосом Такуи Куроды и его талантливыми музыкантами. Виниловая пластинка Midnight Crisp - это погружение в прекрасный мир джаза, где каждая нота проникнута глубокой эмоциональностью и создает неповторимую атмосферу. Отвлекитесь от повседневных забот и погрузитесь в мир мелодичных мелодий и гармоничных аранжировок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5050580788923, Kuroda, Takuya, Midnight Crisp виниловая пластинка - купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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