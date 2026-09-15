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New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка

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New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка - фото 1
New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка - фото 2
New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Model Army
Альбом (сингл)
Carnival
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка - фото 1
  • New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка - фото 2
  • New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642636
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759153115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Model Army
Альбом (сингл)
Carnival
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Water, BD 3, Rumour And Rapture (1650), Red Earth, LS43, Island, Carlisle Road, One Bullet, Bluebeat, Too Close To The Sun, Another Imperial Day, Prayer Flags, Stoned, Fired And Full Of Grace, Caslen (Christmas), Fireworks Night
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Water, BD 3, Rumour And Rapture (1650), Red Earth, LS43, Island, Carlisle Road, One Bullet, Bluebeat, Too Close To The Sun, Another Imperial Day, Prayer Flags, Stoned, Fired And Full Of Grace, Caslen (Christmas), Fireworks Night



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759153115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Model Army
Альбом (сингл)
Carnival
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Water, BD 3, Rumour And Rapture (1650), Red Earth, LS43, Island, Carlisle Road, One Bullet, Bluebeat, Too Close To The Sun, Another Imperial Day, Prayer Flags, Stoned, Fired And Full Of Grace, Caslen (Christmas), Fireworks Night
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Water, BD 3, Rumour And Rapture (1650), Red Earth, LS43, Island, Carlisle Road, One Bullet, Bluebeat, Too Close To The Sun, Another Imperial Day, Prayer Flags, Stoned, Fired And Full Of Grace, Caslen (Christmas), Fireworks Night


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


New Model Army - Carnival (4029759153115) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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