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The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка

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The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка - фото 1
The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка - фото 2
The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка - фото 3
The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Motions
Альбом (сингл)
Impressions Of Wonderful
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка - фото 1
  • The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка - фото 2
  • The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка - фото 3
  • The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642619
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602438570317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Motions
Альбом (сингл)
Impressions Of Wonderful
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка

Дайте своей музыкальной коллекции новый размах с виниловой пластинкой The Motions / Impressions Of Wonderful (Orange, Gatefold, Limited) (1LP). Этот альбом - истинное творение иконической группы The Motions, которое оставит вас в полном восторге.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0602438570317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Motions
Альбом (сингл)
Impressions Of Wonderful
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Дайте своей музыкальной коллекции новый размах с виниловой пластинкой The Motions / Impressions Of Wonderful (Orange, Gatefold, Limited) (1LP). Этот альбом - истинное творение иконической группы The Motions, которое оставит вас в полном восторге.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Motions - Impressions Of Wonderful (coloured) (0602438570317) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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