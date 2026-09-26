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0819873016595, Monster Truck, True Rockers (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0819873016595, Monster Truck, True Rockers (coloured) виниловая пластинка

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0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 1
0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 2
0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 3
0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 4
0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 5
0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 6
0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 7
0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 8
0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 1
  • 0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 2
  • 0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 3
  • 0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 4
  • 0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 5
  • 0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 6
  • 0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 7
  • 0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 8
  • 0819873016595, Виниловая пластинка Monster Truck, True Rockers (coloured) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0819873016595, Monster Truck, True Rockers (coloured) виниловая пластинка
3 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0819873016595, Monster Truck, True Rockers (coloured) виниловая пластинка

Третий студийный альбом 2018 года канадской группы Monster Truck. В записи заглавного трека принял участие Ди Снайдер (ex Twisted Sister). Лимитированное издание на цветном золотом виниле. Monster Truck - канадская рок-группа из Гамильтона, Онтарио. Среди участников - солист и басист Джон Харви, гитарист Джереми Видерман, клавишник Брэндон Блисс и барабанщик Стив Кили.

Отзывы о товаре 0819873016595, Monster Truck, True Rockers (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Третий студийный альбом 2018 года канадской группы Monster Truck. В записи заглавного трека принял участие Ди Снайдер (ex Twisted Sister). Лимитированное издание на цветном золотом виниле. Monster Truck - канадская рок-группа из Гамильтона, Онтарио. Среди участников - солист и басист Джон Харви, гитарист Джереми Видерман, клавишник Брэндон Блисс и барабанщик Стив Кили.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0819873016595, Monster Truck, True Rockers (coloured) виниловая пластинка - стоимость товара 3610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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