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Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка

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Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 1
Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 2
Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 3
Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 4
Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 5
Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 6
Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 7
Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
Stitches
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 1
  • Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 2
  • Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 3
  • Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 4
  • Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 5
  • Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 6
  • Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 7
  • Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642608
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538683981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
Stitches
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Median, Honey In Your Head, Framework 2, Framework 1, Another Stitch, Angels Ahead, Funeral, A Sudden Rash, Excavation, Nearly Invisible Stitches, Framework 3, True Love Waits
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка

Удивитесь величественной красоте музыки с альбомом Nils Petter Molvaer "Stitches" на черном виниле. Этот эксклюзивный релиз станет настоящим сокровищем для ценителей высококачественной музыки. Nils Petter Molvaer - известный норвежский трубач и композитор, чья музыкальная палитра объединяет в себе джаз, электронику и амбиент. Альбом "Stitches" - это произведение искусства, которое погружает слушателя в глубины эмоций и создает неповторимую атмосферу. Альбом "Stitches" включает в себя мистические и медитативные композиции, которые хорошо стыкуются между собой, создавая ощущение потоков сознания и проникновенности. Это музыка, которая перенесет вас на пик горы, в окружение природы или в самые глубины вашего воображения. Черный винил - это элегантный выбор для поклонников музыки Nils Petter Molvaer. Он символизирует глубину и загадочность его творчества, добавляя особый шарм к альбому "Stitches". Черный цвет также отражает насыщенность и силу музыки, которая заполняет пространство и захватывает вас своей интенсивностью. Альбом Nils Petter Molvaer / Stitches (Black) (2LP) - это прекрасное приобретение для истинных любителей музыки и коллекционеров виниловых пластинок. Не упускайте возможность приобрести этот винил уже сегодня и окунуться в уникальное музыкальное путешествие с Nils Petter Molvaer, которое оставит незабываемые впечатления и переместит вас в другую реальность.

Отзывы о товаре Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538683981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
Stitches
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Median, Honey In Your Head, Framework 2, Framework 1, Another Stitch, Angels Ahead, Funeral, A Sudden Rash, Excavation, Nearly Invisible Stitches, Framework 3, True Love Waits
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Удивитесь величественной красоте музыки с альбомом Nils Petter Molvaer "Stitches" на черном виниле. Этот эксклюзивный релиз станет настоящим сокровищем для ценителей высококачественной музыки. Nils Petter Molvaer - известный норвежский трубач и композитор, чья музыкальная палитра объединяет в себе джаз, электронику и амбиент. Альбом "Stitches" - это произведение искусства, которое погружает слушателя в глубины эмоций и создает неповторимую атмосферу. Альбом "Stitches" включает в себя мистические и медитативные композиции, которые хорошо стыкуются между собой, создавая ощущение потоков сознания и проникновенности. Это музыка, которая перенесет вас на пик горы, в окружение природы или в самые глубины вашего воображения. Черный винил - это элегантный выбор для поклонников музыки Nils Petter Molvaer. Он символизирует глубину и загадочность его творчества, добавляя особый шарм к альбому "Stitches". Черный цвет также отражает насыщенность и силу музыки, которая заполняет пространство и захватывает вас своей интенсивностью. Альбом Nils Petter Molvaer / Stitches (Black) (2LP) - это прекрасное приобретение для истинных любителей музыки и коллекционеров виниловых пластинок. Не упускайте возможность приобрести этот винил уже сегодня и окунуться в уникальное музыкальное путешествие с Nils Petter Molvaer, которое оставит незабываемые впечатления и переместит вас в другую реальность.
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Отзывы


Nils Petter Molvaer - Stitches (4050538683981) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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