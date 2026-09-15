Top.Mail.Ru
0603784912004, McCraven, Makaya, Where We Come From виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0603784912004, McCraven, Makaya, Where We Come From виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 1
0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 2
0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 3
0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 4
0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 5
0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 6
0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 7
0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 1
  • 0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 2
  • 0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 3
  • 0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 4
  • 0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 5
  • 0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 6
  • 0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 7
  • 0603784912004, Виниловая пластинка McCraven, Makaya, Where We Come From - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642580
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0603784912004, McCraven, Makaya, Where We Come From виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0603784912004, McCraven, Makaya, Where We Come From виниловая пластинка

«Where We Come From (ChicagoxLondon Mixtape)» — это встреча на высшем уровне с участием светил двух самых передовых джазовых сцен планеты — Лондона и Чикаго, альбом был записан в лондонском Total Refreshment Center в конце 2017 года и впервые выпущен в виде микстейпа. В нем участвуют чикагский барабанщик Макайя МакКрейвен вместе с четырьмя ведущими лицами молодой лондонской джазовой сцены — тубаистом Теоном Кроссом, тенор-саксофонистом Нубией Гарсиа и клавишниками Джо Армон-Джонсом и Камаалом Уильямсом, а также, давно зарекомендовавший себя, альт-саксофонист Соуэт Кинч. Ремиксы сделаны Беном Ламаром Гэем, Доном Лейжером и Эрлом Джефферсом (Darkhouse Family), Эммой-Джин Текрей, Lefto, Lexus Blondin и Quiet Dawn. Учитывая жанровую ориентацию команды музыкантов, вместе они привносят элементы дэнсхолла, грайма, гэриджа и хип-хопа в джазовые эксперименты МакКрейвен, что идеально вписывается в танцевальный стиль пластинки.

Отзывы о товаре 0603784912004, McCraven, Makaya, Where We Come From виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
«Where We Come From (ChicagoxLondon Mixtape)» — это встреча на высшем уровне с участием светил двух самых передовых джазовых сцен планеты — Лондона и Чикаго, альбом был записан в лондонском Total Refreshment Center в конце 2017 года и впервые выпущен в виде микстейпа. В нем участвуют чикагский барабанщик Макайя МакКрейвен вместе с четырьмя ведущими лицами молодой лондонской джазовой сцены — тубаистом Теоном Кроссом, тенор-саксофонистом Нубией Гарсиа и клавишниками Джо Армон-Джонсом и Камаалом Уильямсом, а также, давно зарекомендовавший себя, альт-саксофонист Соуэт Кинч. Ремиксы сделаны Беном Ламаром Гэем, Доном Лейжером и Эрлом Джефферсом (Darkhouse Family), Эммой-Джин Текрей, Lefto, Lexus Blondin и Quiet Dawn. Учитывая жанровую ориентацию команды музыкантов, вместе они привносят элементы дэнсхолла, грайма, гэриджа и хип-хопа в джазовые эксперименты МакКрейвен, что идеально вписывается в танцевальный стиль пластинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0603784912004, McCraven, Makaya, Where We Come From виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...