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Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка

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Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 1
Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 2
Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 3
Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 4
Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 5
Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 6
Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Bleed Out
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 1
  • Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 2
  • Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 3
  • Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 4
  • Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 5
  • Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 6
  • Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642500
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262032347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Bleed Out
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
We Go To War, Bleed Out, Wireless, Worth Dying For, Ritual, Cyanide Love, The Purge, Don’t Pray For Me, Shed My Skin, Unbroken, Entertain You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: We Go To War, Bleed Out, Wireless, Worth Dying For, Ritual, Cyanide Love, The Purge, Don’t Pray For Me, Shed My Skin, Unbroken, Entertain You

Отзывы о товаре Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262032347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Bleed Out
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
We Go To War, Bleed Out, Wireless, Worth Dying For, Ritual, Cyanide Love, The Purge, Don’t Pray For Me, Shed My Skin, Unbroken, Entertain You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: We Go To War, Bleed Out, Wireless, Worth Dying For, Ritual, Cyanide Love, The Purge, Don’t Pray For Me, Shed My Skin, Unbroken, Entertain You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Within Temptation - Bleed Out (8719262032347) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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