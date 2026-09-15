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Dezron Douglas - Atalaya (0789993992850) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dezron Douglas - Atalaya (0789993992850) виниловая пластинка

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0789993992850, Виниловая пластинка Douglas, Dezron, Atalaya - фото 1
0789993992850, Виниловая пластинка Douglas, Dezron, Atalaya - фото 2
0789993992850, Виниловая пластинка Douglas, Dezron, Atalaya - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0789993992850, Виниловая пластинка Douglas, Dezron, Atalaya - фото 1
  • 0789993992850, Виниловая пластинка Douglas, Dezron, Atalaya - фото 2
  • 0789993992850, Виниловая пластинка Douglas, Dezron, Atalaya - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dezron Douglas - Atalaya (0789993992850) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dezron Douglas - Atalaya (0789993992850) виниловая пластинка

ATALAYA — новая работа басиста Дезрона Дугласа, и она жива. Живой во всех проявлениях джаза – как чистое и личное выражение черной музыки, профильтрованной через проверенные временем традиции группой музыкантов, которые практикуют звуковую последовательность посредством музыкального единства. Как выразился Дезрон во вступительной части своей обложки к альбому: «Мистика, Магия, Вера, Любовь, Сила, Проницательность! Это слова, которые воплощают творческий процесс Музыки».

Отзывы о товаре Dezron Douglas - Atalaya (0789993992850) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
ATALAYA — новая работа басиста Дезрона Дугласа, и она жива. Живой во всех проявлениях джаза – как чистое и личное выражение черной музыки, профильтрованной через проверенные временем традиции группой музыкантов, которые практикуют звуковую последовательность посредством музыкального единства. Как выразился Дезрон во вступительной части своей обложки к альбому: «Мистика, Магия, Вера, Любовь, Сила, Проницательность! Это слова, которые воплощают творческий процесс Музыки».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dezron Douglas - Atalaya (0789993992850) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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