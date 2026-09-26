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Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка

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Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 1
Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 2
Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 3
Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 4
Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 5
Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
HOMEWORK
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 1
  • Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 2
  • Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 3
  • Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 4
  • Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 5
  • Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642376
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5054197177897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
HOMEWORK
Жанр
House
Трек-лист
Around The World (I:Cube Remix), Revolution 909 (Roger Sanchez & Junior Sanchez Remix), Around The World (Motorbass Vice Mix), Burnin' (DJ Sneak Main Mix), Revolution 909 (Revolution A Cappella), Around The World (Kenlou Mix) (Masters At Work), Around The World (Mellow Mix) (Masters At Work), Around The World (Tee's Frozen Sun Mix), Burnin' (Slam Mix), Burnin' (Ian Pooley Cut Up Mix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка

"Homework (Remixes)" - альбом ремиксов на первую пластинку культового французского электронного коллектива Daft Punk "Homework", выпущенную в 1997 году.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5054197177897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
HOMEWORK
Жанр
House
Трек-лист
Around The World (I:Cube Remix), Revolution 909 (Roger Sanchez & Junior Sanchez Remix), Around The World (Motorbass Vice Mix), Burnin' (DJ Sneak Main Mix), Revolution 909 (Revolution A Cappella), Around The World (Kenlou Mix) (Masters At Work), Around The World (Mellow Mix) (Masters At Work), Around The World (Tee's Frozen Sun Mix), Burnin' (Slam Mix), Burnin' (Ian Pooley Cut Up Mix)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Homework (Remixes)" - альбом ремиксов на первую пластинку культового французского электронного коллектива Daft Punk "Homework", выпущенную в 1997 году.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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