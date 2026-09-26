Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
HOMEWORK
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 642376
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5054197177897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
HOMEWORK
Жанр
House
Трек-лист
Around The World (I:Cube Remix), Revolution 909 (Roger Sanchez & Junior Sanchez Remix), Around The World (Motorbass Vice Mix), Burnin' (DJ Sneak Main Mix), Revolution 909 (Revolution A Cappella), Around The World (Kenlou Mix) (Masters At Work), Around The World (Mellow Mix) (Masters At Work), Around The World (Tee's Frozen Sun Mix), Burnin' (Slam Mix), Burnin' (Ian Pooley Cut Up Mix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка
"Homework (Remixes)" - альбом ремиксов на первую пластинку культового французского электронного коллектива Daft Punk "Homework", выпущенную в 1997 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5054197177897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
HOMEWORK
Жанр
House
Трек-лист
Around The World (I:Cube Remix), Revolution 909 (Roger Sanchez & Junior Sanchez Remix), Around The World (Motorbass Vice Mix), Burnin' (DJ Sneak Main Mix), Revolution 909 (Revolution A Cappella), Around The World (Kenlou Mix) (Masters At Work), Around The World (Mellow Mix) (Masters At Work), Around The World (Tee's Frozen Sun Mix), Burnin' (Slam Mix), Burnin' (Ian Pooley Cut Up Mix)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Homework (Remixes)" - альбом ремиксов на первую пластинку культового французского электронного коллектива Daft Punk "Homework", выпущенную в 1997 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Daft Punk - Homework (Remixes) (2Lp) (5054197177897) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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