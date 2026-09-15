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Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка

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Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 1
Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 2
Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 3
Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 4
Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 5
Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Night Raider
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 1
  • Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 2
  • Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 3
  • Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 4
  • Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 5
  • Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642361
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644803111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Night Raider
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка

Выбирайте виниловую пластинку Crippled Black Phoenix / Night Raider (Black) (2LP) и откройте для себя музыкальный мир группы Crippled Black Phoenix. Этот альбом является настоящим произведением искусства, сочетающим в себе разнообразные жанры и эмоциональные состояния. Альбом Night Raider отличается глубокими и мелодичными композициями, которые перемещают слушателя в мир медитации и рефлексии. Музыка группы Crippled Black Phoenix переплетает в себе элементы пост-рока, прогрессивного рока и неоклассики, создавая уникальную и захватывающую атмосферу. Виниловая пластинка выполнена в черном цвете, что символизирует глубину и мистическую энергию музыки. Это идеальный выбор как для ценителей качественного звука, так и для коллекционеров, желающих пополнить свою коллекцию уникальными изданиями. Если вы ищете новые музыкальные открытия и хотите погрузиться в глубины музыкального мира Crippled Black Phoenix, то покупка виниловой пластинки Crippled Black Phoenix / Night Raider (Black) (2LP) станет прекрасным приобретением. Укрепите свою коллекцию и насладитесь качественным звуком на виниле уже сегодня!



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644803111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Night Raider
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Выбирайте виниловую пластинку Crippled Black Phoenix / Night Raider (Black) (2LP) и откройте для себя музыкальный мир группы Crippled Black Phoenix. Этот альбом является настоящим произведением искусства, сочетающим в себе разнообразные жанры и эмоциональные состояния. Альбом Night Raider отличается глубокими и мелодичными композициями, которые перемещают слушателя в мир медитации и рефлексии. Музыка группы Crippled Black Phoenix переплетает в себе элементы пост-рока, прогрессивного рока и неоклассики, создавая уникальную и захватывающую атмосферу. Виниловая пластинка выполнена в черном цвете, что символизирует глубину и мистическую энергию музыки. Это идеальный выбор как для ценителей качественного звука, так и для коллекционеров, желающих пополнить свою коллекцию уникальными изданиями. Если вы ищете новые музыкальные открытия и хотите погрузиться в глубины музыкального мира Crippled Black Phoenix, то покупка виниловой пластинки Crippled Black Phoenix / Night Raider (Black) (2LP) станет прекрасным приобретением. Укрепите свою коллекцию и насладитесь качественным звуком на виниле уже сегодня!


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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