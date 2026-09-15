Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Crippled Black Phoenix - Night Raider (0802644803111) виниловая пластинка
Выбирайте виниловую пластинку Crippled Black Phoenix / Night Raider (Black) (2LP) и откройте для себя музыкальный мир группы Crippled Black Phoenix. Этот альбом является настоящим произведением искусства, сочетающим в себе разнообразные жанры и эмоциональные состояния. Альбом Night Raider отличается глубокими и мелодичными композициями, которые перемещают слушателя в мир медитации и рефлексии. Музыка группы Crippled Black Phoenix переплетает в себе элементы пост-рока, прогрессивного рока и неоклассики, создавая уникальную и захватывающую атмосферу. Виниловая пластинка выполнена в черном цвете, что символизирует глубину и мистическую энергию музыки. Это идеальный выбор как для ценителей качественного звука, так и для коллекционеров, желающих пополнить свою коллекцию уникальными изданиями. Если вы ищете новые музыкальные открытия и хотите погрузиться в глубины музыкального мира Crippled Black Phoenix, то покупка виниловой пластинки Crippled Black Phoenix / Night Raider (Black) (2LP) станет прекрасным приобретением. Укрепите свою коллекцию и насладитесь качественным звуком на виниле уже сегодня!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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