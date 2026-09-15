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Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка

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Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 1
Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 2
Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 3
Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 4
Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 5
Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 6
Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 7
Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Classicks
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 7
  • Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642349
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262014657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Classicks
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Poison, Hey Stoopid, Feed My Frankenstein, Love's A Loaded Gun, Stolen Prayer, House Of Fire, Lost In America, It's Me, Under My Wheels (Live), Billion Dollar Babies (Live), I'm Eighteen (Live), Nice Guy (Live), Only Women Bleed (Live), School's Out (Live), Fire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка

"Classicks" - компиляция песен американского шок-рокера Элиса Купера 1995 года, обозначившая завершение его контракта с лэйблом Epic Records, в рамках которого Купер записал три альбома. Включает студийные и концертные записи, а также неизданную ранее кавер-версию песни Джимми Хендрикса "Fire". Переиздание на двух 180-граммовых аудиофильских виниловых пластинках. Издание включает вкладыш с фотографиями. Alice Cooper - родился в Детройте в 1948 году. Стал первым из шок-рокеров, который значительно расширил сценическую деятельность рок-коллективов. С 1975 года начал сольную карьеру, и к сегодняшнему дню успел выпустить 19 студийных альбомов. 6 пластинок получили платиновый статус, а 2 - золотой. Лучшим альбомом считается "Billion Dollar Babies", вышедший в 1973 году и занявший первое место в британском и американском чартах. Журнал Ролинг Стоун назвал Купера "самым любимым хэви-метал артистом всего мира".

Отзывы о товаре Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262014657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Classicks
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Poison, Hey Stoopid, Feed My Frankenstein, Love's A Loaded Gun, Stolen Prayer, House Of Fire, Lost In America, It's Me, Under My Wheels (Live), Billion Dollar Babies (Live), I'm Eighteen (Live), Nice Guy (Live), Only Women Bleed (Live), School's Out (Live), Fire
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Classicks" - компиляция песен американского шок-рокера Элиса Купера 1995 года, обозначившая завершение его контракта с лэйблом Epic Records, в рамках которого Купер записал три альбома. Включает студийные и концертные записи, а также неизданную ранее кавер-версию песни Джимми Хендрикса "Fire". Переиздание на двух 180-граммовых аудиофильских виниловых пластинках. Издание включает вкладыш с фотографиями. Alice Cooper - родился в Детройте в 1948 году. Стал первым из шок-рокеров, который значительно расширил сценическую деятельность рок-коллективов. С 1975 года начал сольную карьеру, и к сегодняшнему дню успел выпустить 19 студийных альбомов. 6 пластинок получили платиновый статус, а 2 - золотой. Лучшим альбомом считается "Billion Dollar Babies", вышедший в 1973 году и занявший первое место в британском и американском чартах. Журнал Ролинг Стоун назвал Купера "самым любимым хэви-метал артистом всего мира".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Cooper - Classicks (8719262014657) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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