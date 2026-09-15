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Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка

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Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка - фото 1
Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка - фото 2
Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка - фото 3
Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка - фото 4
Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tower Of Power
Альбом (сингл)
Back To Oakland
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка - фото 1
  • Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка - фото 2
  • Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка - фото 3
  • Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка - фото 4
  • Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8718469537679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tower Of Power
Альбом (сингл)
Back To Oakland
Жанр
Jazz
Трек-лист
Oakland Stroke..., Don't Change Horses (In The Middle Of A Stream), Just When We Start Makin' It, Can't You See (You Doin' Me Wrong), Squib Cakes, Time Will Tell, Man From The Past, Love's Been Gone So Long, I Got The Chop, Below Us, All The City Lights, .Oakland Stroke
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oakland Stroke., Don't Change Horses (In The Middle Of A Stream), Just When We Start Makin' It, Can't You See (You Doin' Me Wrong), Squib Cakes, Time Will Tell, Man From The Past, Love's Been Gone So Long, I Got The Chop, Below Us, All The City Lights,.Oakland Stroke

Отзывы о товаре Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8718469537679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tower Of Power
Альбом (сингл)
Back To Oakland
Жанр
Jazz
Трек-лист
Oakland Stroke..., Don't Change Horses (In The Middle Of A Stream), Just When We Start Makin' It, Can't You See (You Doin' Me Wrong), Squib Cakes, Time Will Tell, Man From The Past, Love's Been Gone So Long, I Got The Chop, Below Us, All The City Lights, .Oakland Stroke
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Oakland Stroke., Don't Change Horses (In The Middle Of A Stream), Just When We Start Makin' It, Can't You See (You Doin' Me Wrong), Squib Cakes, Time Will Tell, Man From The Past, Love's Been Gone So Long, I Got The Chop, Below Us, All The City Lights,.Oakland Stroke
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tower Of Power - Back To Oakland (8718469537679) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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