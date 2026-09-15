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Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка

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Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 1
Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 2
Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 3
Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 4
Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 5
Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 6
Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soen
Альбом (сингл)
Memorial
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 1
  • Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 2
  • Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 3
  • Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 4
  • Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 5
  • Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 6
  • Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642216
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silver Lining Music
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soen
Альбом (сингл)
Memorial
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Soen / Memorial (Black) (1LP) — это удивительный альбом от группы Soen, известной своим глубоким и эмоциональным звучанием. На этом альбоме Soen продолжает свою экскурсию в царство прогрессивного метала, представляя слушателям захватывающую музыку со сложными аранжировками, мощными риффами и виртуозными соло. Каждая песня на пластинке Soen / Memorial переносит слушателя в эмоциональное путешествие, заполняя его тяжестью и мягкостью, энергией и меланхолией. Тексты песен олицетворяют глубокие мысли и размышления о жизни, любви и утрате. Черный винил этого альбома придает ему элегантность и стиль. Купить виниловую пластинку Soen / Memorial (Black) (1LP) - значит приобрести не только произведение музыки, но и кусочек страсти и искусства, который можно ощутить по-настоящему только при прослушивании винила. Погрузитесь в мир звуков Soen / Memorial и ощутите каждую ноту, каждую эмоцию, которую они передают. Это отличный выбор для коллекционеров виниловых пластинок и всех любителей музыки, ценящих качество звучания и уникальность формата винила.

Отзывы о товаре Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silver Lining Music
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soen
Альбом (сингл)
Memorial
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Soen / Memorial (Black) (1LP) — это удивительный альбом от группы Soen, известной своим глубоким и эмоциональным звучанием. На этом альбоме Soen продолжает свою экскурсию в царство прогрессивного метала, представляя слушателям захватывающую музыку со сложными аранжировками, мощными риффами и виртуозными соло. Каждая песня на пластинке Soen / Memorial переносит слушателя в эмоциональное путешествие, заполняя его тяжестью и мягкостью, энергией и меланхолией. Тексты песен олицетворяют глубокие мысли и размышления о жизни, любви и утрате. Черный винил этого альбома придает ему элегантность и стиль. Купить виниловую пластинку Soen / Memorial (Black) (1LP) - значит приобрести не только произведение музыки, но и кусочек страсти и искусства, который можно ощутить по-настоящему только при прослушивании винила. Погрузитесь в мир звуков Soen / Memorial и ощутите каждую ноту, каждую эмоцию, которую они передают. Это отличный выбор для коллекционеров виниловых пластинок и всех любителей музыки, ценящих качество звучания и уникальность формата винила.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soen - Memorial (5054197589478) виниловая пластинка - по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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