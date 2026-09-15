Arca - Xen (5051083083706) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Arca
Альбом (сингл)
Xen
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 642176
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5051083083706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Arca
Альбом (сингл)
Xen
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Now You Know, Held Apart, Xen, Sad Bi***, Sisters, Slit Thru, Failed, Family Violence, Thievery, Lonely Thugg, Fish, Wound, Bullet Chained, Tongue, Promise
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Arca - Xen (5051083083706) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Now You Know, Held Apart, Xen, Sad Bi***, Sisters, Slit Thru, Failed, Family Violence, Thievery, Lonely Thugg, Fish, Wound, Bullet Chained, Tongue, Promise
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5051083083706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Arca
Альбом (сингл)
Xen
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Now You Know, Held Apart, Xen, Sad Bi***, Sisters, Slit Thru, Failed, Family Violence, Thievery, Lonely Thugg, Fish, Wound, Bullet Chained, Tongue, Promise
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Now You Know, Held Apart, Xen, Sad Bi***, Sisters, Slit Thru, Failed, Family Violence, Thievery, Lonely Thugg, Fish, Wound, Bullet Chained, Tongue, Promise
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Arca - Xen (5051083083706) виниловая пластинка - купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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