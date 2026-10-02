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Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс

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Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 1
Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 2
Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 3
Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 4
Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 5
Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 6
Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 7
Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 8
Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 9
Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 10
Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
  • Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 1
  • Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 2
  • Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 3
  • Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 4
  • Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 5
  • Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 6
  • Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 7
  • Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 8
  • Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 9
  • Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 10
  • Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641116
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Дрель ударная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х12х12
Вес, кг.
2.2

Описание товара Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс

Ударная дрель Makita M8101 предназначена для сверления отверстий в твердых и мягких материалах. Триггерный двухпозиционный переключатель позволяет быстро переключать режимы работы. Быстрозажимной патрон упрощает смену оснастки. Ограничитель глубины обеспечивает эффективное сверление отверстий на заданную глубину. Инструмент работает от электросети, а за счет кабеля длиной 2 м не потребуется удлинитель.



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Отзывы о товаре Дрель ударная Makita M8101 710Вт патрон:быстрозажимной реверс




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Дрель ударная
Страна производитель
Китай
Описание
Ударная дрель Makita M8101 предназначена для сверления отверстий в твердых и мягких материалах. Триггерный двухпозиционный переключатель позволяет быстро переключать режимы работы. Быстрозажимной патрон упрощает смену оснастки. Ограничитель глубины обеспечивает эффективное сверление отверстий на заданную глубину. Инструмент работает от электросети, а за счет кабеля длиной 2 м не потребуется удлинитель.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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