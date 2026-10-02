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Блок питания KEENETIC KPS-1210-01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания KEENETIC KPS-1210-01

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Блок питания KEENETIC KPS-1210-01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
610 руб.  940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639717
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
49х36х32
Вес, кг.
1.82

Описание товара Блок питания KEENETIC KPS-1210-01

Модель GPF-300P - это бюджетный источник питания мощностью 300 для производителя системы, выполненный в формате TFX в соответствии со спецификацией ATX 2.3 и предназначенный для использования в компактных корпусах, терминалах и даже банкоматах. Среди особенностей этого решения стоит отметить наличие активного PFC, стандартные разъемы, 80-мм тихий вентилятор, 85% КПД при 230 В и хорошую совместимость с системами на базе INTEL и AMD.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания KEENETIC KPS-1210-01




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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Блок питания
Описание
Модель GPF-300P - это бюджетный источник питания мощностью 300 для производителя системы, выполненный в формате TFX в соответствии со спецификацией ATX 2.3 и предназначенный для использования в компактных корпусах, терминалах и даже банкоматах. Среди особенностей этого решения стоит отметить наличие активного PFC, стандартные разъемы, 80-мм тихий вентилятор, 85% КПД при 230 В и хорошую совместимость с системами на базе INTEL и AMD.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания KEENETIC KPS-1210-01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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