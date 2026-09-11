Блок питания Exegate AAA350 350W (ES259589RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 504327
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.7
Описание товара Блок питания Exegate AAA350 350W (ES259589RUS)
Блок питания Exegate AAA350 350W (ES259589RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: ATX, Немодульный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитБлок питания Exegate 400W AB400 ATX EX219183RUS
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W ATX-AAA400 (ES259590RUS) Grey
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитБлок питания KEENETIC KPS-1225-01
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W ATX-AA400 (EX253682RUS)
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W AAA450 (ES259591RUS)
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитБлок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-08EC)
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитБлок питания ExeGate 400W Special ATX-UNS400 (ES261567RUS)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитБлок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC)
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитБлок питания Exegate M300 300W (EX221635RUS)
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитБлок питания ExeGate 450W CP450 OEM (EX172785RUS)
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитБлок питания CBR ATX 400W (PSU-ATX400-12EC)
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитБлок питания ATX 400W 400NPX BLACK EX224732RUS EXEGATE
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Блок питания Exegate AAA350 350W (ES259589RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: ATX, Немодульный
Блок питания Exegate AAA350 350W (ES259589RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Exegate AAA350 350W (ES259589RUS)